Estończyk wygrywa w Baku

20-latek z Tallinna minął metę 3,2 sekundy przed Davidem Beckmannem. Jehan Daruvala, podobnie jak Vips junior Red Bulla, stanął na trzecim stopniu podium.

Posiadacz pole position, Bent Viscaal spadł po starcie za Davida Beckmanna. Dan Ticktum i Guanyu Zhou po kolizji wypadli na pierwszym zakręcie. Zakończył tam jazdę Lirim Zendeli. Ralph Boschung odpadł po kontakcie z Dallarą Théo Pourchaire'a na zakręcie 2. Interweniował samochód bezpieczeństwa.

Tikctum znalazł się na P19. Ściganie wznowiono po drugim okrążeniu, Pourchaire zjechał po nowy nos samochodu. Jüri Vips odebrał drugie miejsce Bentowi Viscaalowi (4). Tracił sekundę do Beckmanna, gdy ponownie wezwano Safety Car. Roy Nissany skierował Richarda Verschoora na barierę. - Co za idiota! - wyrwało się Holendrowi. Nissany'ego ukarano drive through.

Ściganie wznowiono po 7 okrążeniu. Bent Viscaal zablokował koło na hamowaniu i spadł na P5. Christian Lundgaard został obrócony na pierwszym zakręcie i uderzył tyłem Dallary w ścianę. Marcus Armstrong wpadł na barierę. Zarządzono VSC.

Po restarcie Vips wykorzystał DRS, mijając Beckmanna. Oscar Piastri startujący z 19 pola, awansował na P8 po wygranym pojedynku z Drugovichem. Liam Lawson zwolnił i spadł za Piastriego, ale wyprzedził Australijczyka na 13 okrążeniu.

Guilherme Samaia nie zmieścił się w zakręcie 3, powodując żółtą flagę. Na 18 kółku Théo Pourchaire zostawił za sobą Felipe Drugovicha.