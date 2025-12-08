Rozpoczynające się w najbliższą środę posezonowe testy na torze Yas Marina jak co roku wyznaczyły nieformalny deadline dla zespołów na ogłoszenie składu kierowców na kolejny rok.

Tylko po wczorajszym wyścigu głównym w Abu Zabi pojawiły się aż cztery ogłoszenia. Tym samym z 22 miejsc tylko 3 zostały wole - po jednym w ART Grand Prix, Van Amersfoort Racing i Trident.

Jeszcze dwa tygodnie temu Tymek Kucharczyk mówił w rozmowie z Motorsport.com, że będzie walczył do samego końca, choć „nie wyklucza tego, że F2 może nie wyjść”. W poniedziałek wieczorem opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym oficjalnie powiedział, że to dla niego koniec.

Dowiedz się więcej: FIA F2 Kucharczyk: Celem cały czas jest F2

„Cześć. Niestety nie mam dla Was dobrej wiadomości”. - czytamy.

„Za chwilę ruszają testy Formuły 2, ale niestety beze mnie. To oznacza, że w przyszłym sezonie nie zobaczycie mnie w tej serii wyścigowej. Cały rok walczyliśmy, żeby tam być. Zjeździliśmy pół Polski w poszukiwaniu budżetu… i mimo najlepszych chęci, nie udało się”.

„Chcę Wam jednak ogromnie podziękować. Za to, że jesteście ze mną, że mnie obserwujecie, że kibicujecie, że wstajecie wcześnie, żeby oglądać wyścigi na drugim końcu świata. Naprawdę czuję to wsparcie. Bez Was mój kask już dawno kurzyłby się na półce”.

„A teraz walczymy dalej, to jeszcze nie czas na emeryturę”.

Swoich planów nie ogłosił jeszcze także Kacper Sztuka, którego celem również jest Formuła 2. Sytuacja mistrza włoskiej Formuły 4 wygląda jednak inaczej, ponieważ postawił wszystko na jedną kartę bez żadnej alternatywy. „Nie mam planu B. Jest tylko plan A czyli Formuła 2” - mówił nam dwa miesiące temu.

Jedynym potwierdzonym Polakiem w Formule 2 jest Roman Biliński, który rozpocznie współpracę z zespołem DAMS Lucas Oil właśnie od posezonowych testów, by następnie poprowadzić pełną kampanię w 2026 roku.