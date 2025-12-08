Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
FIA F2 Yas Marina

Formuła 2 nie dla Kucharczyka

Tymoteusz Kucharczyk poinformował, że nie przystąpi w sezonie 2026 do startów w Formule 2.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Tymoteusz Kucharczyk, BVM Racing

Tymoteusz Kucharczyk, BVM Racing

Rozpoczynające się w najbliższą środę posezonowe testy na torze Yas Marina jak co roku wyznaczyły nieformalny deadline dla zespołów na ogłoszenie składu kierowców na kolejny rok.

Tylko po wczorajszym wyścigu głównym w Abu Zabi pojawiły się aż cztery ogłoszenia. Tym samym z 22 miejsc tylko 3 zostały wole - po jednym w ART Grand PrixVan Amersfoort RacingTrident.

Jeszcze dwa tygodnie temu Tymek Kucharczyk mówił w rozmowie z Motorsport.com, że będzie walczył do samego końca, choć „nie wyklucza tego, że F2 może nie wyjść”. W poniedziałek wieczorem opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym oficjalnie powiedział, że to dla niego koniec.

Dowiedz się więcej:

„Cześć. Niestety nie mam dla Was dobrej wiadomości”. - czytamy.

„Za chwilę ruszają testy Formuły 2, ale niestety beze mnie. To oznacza, że w przyszłym sezonie nie zobaczycie mnie w tej serii wyścigowej. Cały rok walczyliśmy, żeby tam być. Zjeździliśmy pół Polski w poszukiwaniu budżetu… i mimo najlepszych chęci, nie udało się”.

„Chcę Wam jednak ogromnie podziękować. Za to, że jesteście ze mną, że mnie obserwujecie, że kibicujecie, że wstajecie wcześnie, żeby oglądać wyścigi na drugim końcu świata. Naprawdę czuję to wsparcie. Bez Was mój kask już dawno kurzyłby się na półce”.

„A teraz walczymy dalej, to jeszcze nie czas na emeryturę”.

 

Swoich planów nie ogłosił jeszcze także Kacper Sztuka, którego celem również jest Formuła 2. Sytuacja mistrza włoskiej Formuły 4 wygląda jednak inaczej, ponieważ postawił wszystko na jedną kartę bez żadnej alternatywy. „Nie mam planu B. Jest tylko plan A czyli Formuła 2” - mówił nam dwa miesiące temu.

Jedynym potwierdzonym Polakiem w Formule 2 jest Roman Biliński, który rozpocznie współpracę z zespołem DAMS Lucas Oil właśnie od posezonowych testów, by następnie poprowadzić pełną kampanię w 2026 roku.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Dürksen z kolejnym zwycięstwem w Abu Zabi

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Maciej Klaja
Brak wieści o Kubicy

Brak wieści o Kubicy

Prime
WEC
Prime
WEC
Brak wieści o Kubicy
Dlaczego Norris nie dostał kary?

Dlaczego Norris nie dostał kary?

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Dlaczego Norris nie dostał kary?
Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025

Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025

Formuła 1
Formuła 1
GP Abu Zabi
Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025
Więcej o
Tymoteusz Kucharczyk
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Formuła 1
Formuła 1
GP Kataru
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje
Kucharczyk: Celem cały czas jest F2

Kucharczyk: Celem cały czas jest F2

FIA F2
FIA F2
Kucharczyk: Celem cały czas jest F2
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Prime
Inne serie wyścigowe
Prime
Inne serie wyścigowe
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Najnowsze wiadomości

Brak wieści o Kubicy

Brak wieści o Kubicy

Prime
WEC
Prime
wec WEC
Brak wieści o Kubicy
Formuła 2 nie dla Kucharczyka

Formuła 2 nie dla Kucharczyka

FIA F2
F2 FIA F2
Yas Marina
Formuła 2 nie dla Kucharczyka
(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

Inne
inne Inne
(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia
Ulica Lando Norrisa

Ulica Lando Norrisa

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Ulica Lando Norrisa

Prime

Poznaj pakiet premium
Mistrz Formuły 2 w McLarenie

Mistrz Formuły 2 w McLarenie

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Maciej Klaja
Mistrz Formuły 2 w McLarenie
Herta nie ma złudzeń

Herta nie ma złudzeń

Prime
FIA F2
Prime
FIA F2
Autor Piotr Furman
Herta nie ma złudzeń
To, co Red Bull lubi najbardziej

To, co Red Bull lubi najbardziej

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
To, co Red Bull lubi najbardziej
Talent McLarena opuszcza stajnię

Talent McLarena opuszcza stajnię

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
Talent McLarena opuszcza stajnię
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry