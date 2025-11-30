Victor Martins (ART Grand Prix) odniósł pewne zwycięstwo w wyścigu głównym Formuły 2 na torze Lusail, ale to Leonardo Fornaroli był największym wygranym weekendu na bliskim wschodzie.

Drugie miejsce kierowcy Invicta Racing przypieczętowało jego tytuł mistrza F2, przyznany jeszcze przed finałową rundą w Abu Zabi. Na podium stanął także Alexander Dunne (Rodin Motorsport), który po solidnym występie zdobył trzecią lokatę.

Przebieg wyścigu

Od startu uwagę zwracała pewność Martinsa, który natychmiast po starcie wyścigu wyprzedził Fornarolego w pierwszym zakręcie i nie oddał prowadzenia aż do mety.

Francuz szybko zbudował przewagę, korzystając z lepszego tempa na miękkich oponach, a narastające problemy Włocha ze zużyciem ogumienia potwierdziły, że tempo na początku wyścigu będzie kluczowe. Dunne również zyskiwał kolejne pozycje, meldując się na trzecim miejscu jeszcze przed pierwszą serią pit stopów.

Zjazdy do boksów wprowadziły chwilowe zamieszanie, zwłaszcza gdy Martins odnotował powolny postój. Pomimo tego Francuz zdołał wrócić na tor przed Fornarolim i utrzymał kontrolę nad rywalizacją. Alternatywna strategia Dino Beganovica dała mu prowadzenie na kilka okrążeń, jednak ostatecznie nie była w stanie zagrozić czołówce walczącej o ostateczny wynik wyścigu.

Na 15. okrążeniu na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po tym, jak Oliver Goethe zatrzymał się na prostej startowej.

Interwencja scentralizowała stawkę i na krótko otworzyła nowe możliwości taktyczne. Kilku kierowców zdecydowało się na zmianę opon na miękką mieszankę, licząc na agresywny finisz w końcówce.

Po restarcie Martins musiał uporać się z Laurensem van Hoepenem (Trident), co pozwoliło Fornarolemu znacznie trzymać się blisko za Francuzem.

Walka o prowadzenie trwała aż do końcówki, lecz kierowca ART utrzymywał przewagę na poziomie jednej sekundy, korzystając z czystszego powietrza i stabilnego tempa. Fornaroli grał już przede wszystkim o mistrzostwo i unikał nadmiernego ryzyka, świadomy, że drugie miejsce gwarantuje mu tytuł.

Za czołową trójką toczyła się zacięta walka o punkty. Lindblad, Montoya, Verschoor i Tsolov stoczyli między sobą intensywne pojedynki, a Beganovic po późnym zjeździe zdołał wrócić do pierwszej dziesiątki. Stanek również dopisał do dorobku cenne punkty.

Drugie miejsce w Katarze dało Fornarolemu ostatecznie 211 punktów i przewagę, której rywale nie zdołają już odrobić w Abu Zabi. Oznacza to, że Włoch zdobył dwa tytuły mistrzowskie z rzędu (F3 i F2), ale prawdopodobnie to nie wystarczy na to, żeby znaleźć sobie miejsce w zespole F1.

W klasyfikacji zespołowej wciąż trwa interesująca walka - Invicta Racing prowadzi, lecz Hitech i Campos zachowują realne szanse na odwrócenie losów sezonu.

Ostatni akt rywalizacji odbędzie się w Abu Zabi, gdzie poznamy końcowego mistrza klasyfikacji konstruktorów i zamkniemy jeden z najbardziej wyrównanych sezonów F2 ostatnich lat.

Wyniki wyścigu głównego F2 w Katarze

