Fornaroli zdobył mistrzostwo F2
Victor Martins wygrał wyścig główny w Katarze, ale wszystkie blaski świateł zostały skierowane na Leonardo Fornaroliego, który wygrał mistrzowski tytuł F2 w 2025 roku.
Leonardo Fornaroli, Invicta Racing
Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Victor Martins (ART Grand Prix) odniósł pewne zwycięstwo w wyścigu głównym Formuły 2 na torze Lusail, ale to Leonardo Fornaroli był największym wygranym weekendu na bliskim wschodzie.
Drugie miejsce kierowcy Invicta Racing przypieczętowało jego tytuł mistrza F2, przyznany jeszcze przed finałową rundą w Abu Zabi. Na podium stanął także Alexander Dunne (Rodin Motorsport), który po solidnym występie zdobył trzecią lokatę.
Przebieg wyścigu
Od startu uwagę zwracała pewność Martinsa, który natychmiast po starcie wyścigu wyprzedził Fornarolego w pierwszym zakręcie i nie oddał prowadzenia aż do mety.
Francuz szybko zbudował przewagę, korzystając z lepszego tempa na miękkich oponach, a narastające problemy Włocha ze zużyciem ogumienia potwierdziły, że tempo na początku wyścigu będzie kluczowe. Dunne również zyskiwał kolejne pozycje, meldując się na trzecim miejscu jeszcze przed pierwszą serią pit stopów.
Zjazdy do boksów wprowadziły chwilowe zamieszanie, zwłaszcza gdy Martins odnotował powolny postój. Pomimo tego Francuz zdołał wrócić na tor przed Fornarolim i utrzymał kontrolę nad rywalizacją. Alternatywna strategia Dino Beganovica dała mu prowadzenie na kilka okrążeń, jednak ostatecznie nie była w stanie zagrozić czołówce walczącej o ostateczny wynik wyścigu.
Na 15. okrążeniu na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po tym, jak Oliver Goethe zatrzymał się na prostej startowej.
Interwencja scentralizowała stawkę i na krótko otworzyła nowe możliwości taktyczne. Kilku kierowców zdecydowało się na zmianę opon na miękką mieszankę, licząc na agresywny finisz w końcówce.
Po restarcie Martins musiał uporać się z Laurensem van Hoepenem (Trident), co pozwoliło Fornarolemu znacznie trzymać się blisko za Francuzem.
Walka o prowadzenie trwała aż do końcówki, lecz kierowca ART utrzymywał przewagę na poziomie jednej sekundy, korzystając z czystszego powietrza i stabilnego tempa. Fornaroli grał już przede wszystkim o mistrzostwo i unikał nadmiernego ryzyka, świadomy, że drugie miejsce gwarantuje mu tytuł.
Za czołową trójką toczyła się zacięta walka o punkty. Lindblad, Montoya, Verschoor i Tsolov stoczyli między sobą intensywne pojedynki, a Beganovic po późnym zjeździe zdołał wrócić do pierwszej dziesiątki. Stanek również dopisał do dorobku cenne punkty.
Drugie miejsce w Katarze dało Fornarolemu ostatecznie 211 punktów i przewagę, której rywale nie zdołają już odrobić w Abu Zabi. Oznacza to, że Włoch zdobył dwa tytuły mistrzowskie z rzędu (F3 i F2), ale prawdopodobnie to nie wystarczy na to, żeby znaleźć sobie miejsce w zespole F1.
W klasyfikacji zespołowej wciąż trwa interesująca walka - Invicta Racing prowadzi, lecz Hitech i Campos zachowują realne szanse na odwrócenie losów sezonu.
Ostatni akt rywalizacji odbędzie się w Abu Zabi, gdzie poznamy końcowego mistrza klasyfikacji konstruktorów i zamkniemy jeden z najbardziej wyrównanych sezonów F2 ostatnich lat.
Leonardo Fornaroli, Invicta Racing
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Wyniki wyścigu głównego F2 w Katarze
WYŚCIG2
|Poz.
|Kierowca
|#
|Okr.
|Czas
|Różnica
|km/h
|Boksy
|Punkty
|Nie ukończył
|Bonus
|1
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|32
|
-
|1
|25
|2
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|32
|
+1.200
1.2
|1.200
|1
|18
|2
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|32
|
+7.400
7.4
|6.200
|1
|15
|4
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|32
|
+8.700
8.7
|1.300
|1
|12
|5
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|32
|
+10.100
10.1
|1.400
|1
|10
|6
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|32
|
+12.300
12.3
|2.200
|1
|8
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|32
|
+15.900
15.9
|3.600
|1
|6
|8
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|32
|
+17.900
17.9
|2.000
|1
|4
|9
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|32
|
+18.400
18.4
|0.500
|1
|2
|1
|10
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|32
|
+23.500
23.5
|5.100
|1
|1
|11
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|32
|
+28.100
28.1
|4.600
|1
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|32
|
+32.600
32.6
|4.500
|1
|13
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|32
|
+33.100
33.1
|0.500
|1
|14
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|32
|
+35.800
35.8
|2.700
|1
|15
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|32
|
+37.000
37.0
|1.200
|1
|16
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|32
|
+37.700
37.7
|0.700
|1
|17
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|32
|
+41.500
41.5
|3.800
|1
|18
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|32
|
+42.700
42.7
|1.200
|1
|19
|
J. Wharton Trident
|23
|32
|
+54.300
54.3
|11.600
|1
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|32
|
+1'37.300
1'37.3
|43.000
|2
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|13
|
19 laps
|1
|Nie ukończył
|dnf
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|6
|
26 laps
|2
|Nie ukończył
|Pełne wyniki
Pole sitter Victor Martins, ART Grand Prix
Autor zdjęcia: Formula Motorsport Ltd
