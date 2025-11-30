Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
FIA F2 Lusail

Fornaroli zdobył mistrzostwo F2

Victor Martins wygrał wyścig główny w Katarze, ale wszystkie blaski świateł zostały skierowane na Leonardo Fornaroliego, który wygrał mistrzowski tytuł F2 w 2025 roku.

Kamil Domagalski
Edytowano:
Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Victor Martins (ART Grand Prix) odniósł pewne zwycięstwo w wyścigu głównym Formuły 2 na torze Lusail, ale to Leonardo Fornaroli był największym wygranym weekendu na bliskim wschodzie.

Drugie miejsce kierowcy Invicta Racing przypieczętowało jego tytuł mistrza F2, przyznany jeszcze przed finałową rundą w Abu Zabi. Na podium stanął także Alexander Dunne (Rodin Motorsport), który po solidnym występie zdobył trzecią lokatę.

Przeczytaj również:

Przebieg wyścigu

Od startu uwagę zwracała pewność Martinsa, który natychmiast po starcie wyścigu wyprzedził Fornarolego w pierwszym zakręcie i nie oddał prowadzenia aż do mety.

Francuz szybko zbudował przewagę, korzystając z lepszego tempa na miękkich oponach, a narastające problemy Włocha ze zużyciem ogumienia potwierdziły, że tempo na początku wyścigu będzie kluczowe. Dunne również zyskiwał kolejne pozycje, meldując się na trzecim miejscu jeszcze przed pierwszą serią pit stopów.

Zjazdy do boksów wprowadziły chwilowe zamieszanie, zwłaszcza gdy Martins odnotował powolny postój. Pomimo tego Francuz zdołał wrócić na tor przed Fornarolim i utrzymał kontrolę nad rywalizacją. Alternatywna strategia Dino Beganovica dała mu prowadzenie na kilka okrążeń, jednak ostatecznie nie była w stanie zagrozić czołówce walczącej o ostateczny wynik wyścigu.

Na 15. okrążeniu na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po tym, jak Oliver Goethe zatrzymał się na prostej startowej.

Interwencja scentralizowała stawkę i na krótko otworzyła nowe możliwości taktyczne. Kilku kierowców zdecydowało się na zmianę opon na miękką mieszankę, licząc na agresywny finisz w końcówce.

Po restarcie Martins musiał uporać się z Laurensem van Hoepenem (Trident), co pozwoliło Fornarolemu znacznie trzymać się blisko za Francuzem.

Walka o prowadzenie trwała aż do końcówki, lecz kierowca ART utrzymywał przewagę na poziomie jednej sekundy, korzystając z czystszego powietrza i stabilnego tempa. Fornaroli grał już przede wszystkim o mistrzostwo i unikał nadmiernego ryzyka, świadomy, że drugie miejsce gwarantuje mu tytuł.

Za czołową trójką toczyła się zacięta walka o punkty. Lindblad, Montoya, Verschoor i Tsolov stoczyli między sobą intensywne pojedynki, a Beganovic po późnym zjeździe zdołał wrócić do pierwszej dziesiątki. Stanek również dopisał do dorobku cenne punkty.

Drugie miejsce w Katarze dało Fornarolemu ostatecznie 211 punktów i przewagę, której rywale nie zdołają już odrobić w Abu Zabi. Oznacza to, że Włoch zdobył dwa tytuły mistrzowskie z rzędu (F3 i F2), ale prawdopodobnie to nie wystarczy na to, żeby znaleźć sobie miejsce w zespole F1.

W klasyfikacji zespołowej wciąż trwa interesująca walka - Invicta Racing prowadzi, lecz Hitech i Campos zachowują realne szanse na odwrócenie losów sezonu.

Ostatni akt rywalizacji odbędzie się w Abu Zabi, gdzie poznamy końcowego mistrza klasyfikacji konstruktorów i zamkniemy jeden z najbardziej wyrównanych sezonów F2 ostatnich lat.

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wyniki wyścigu głównego F2 w Katarze

WYŚCIG2

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Bonus
1 France V. Martins ART Grand Prix 14 32

-

     1 25    
2
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 32

+1.200

1.2

 1.200   1 18   2
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 32

+7.400

7.4

 6.200   1 15    
4
A. Lindblad Campos Racing
 4 32

+8.700

8.7

 1.300   1 12    
5 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 32

+10.100

10.1

 1.400   1 10    
6 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 32

+12.300

12.3

 2.200   1 8    
7
N. Tsolov Campos Racing
 3 32

+15.900

15.9

 3.600   1 6    
8 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 32

+17.900

17.9

 2.000   1 4    
9
D. Beganovic Hitech TGR
 8 32

+18.400

18.4

 0.500   1 2   1
10
L. Browning Hitech TGR
 7 32

+23.500

23.5

 5.100   1 1    
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 32

+28.100

28.1

 4.600   1      
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 32

+32.600

32.6

 4.500   1      
13
G. Minì Prema Powerteam
 10 32

+33.100

33.1

 0.500   1      
14
J. Duerksen AIX Racing
 20 32

+35.800

35.8

 2.700   1      
15
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 32

+37.000

37.0

 1.200   1      
16 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 32

+37.700

37.7

 0.700   1      
17
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 32

+41.500

41.5

 3.800   1      
18
L. Van Hoepen Trident
 22 32

+42.700

42.7

 1.200   1      
19
J. Wharton Trident
 23 32

+54.300

54.3

 11.600   1      
20
C. Shields AIX Racing
 21 32

+1'37.300

1'37.3

 43.000   2      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 5 13

19 laps

     1   Nie ukończył  
dnf Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 6

26 laps

     2   Nie ukończył  
Pełne wyniki  
Pole sitter Victor Martins, ART Grand Prix

Pole sitter Victor Martins, ART Grand Prix

Autor zdjęcia: Formula Motorsport Ltd

Przeczytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Verschoor wygrywa, Fornaroli coraz bliżej tytułu

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Kamil Domagalski
Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę

Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę
F1 na żywo: Grand Prix Kataru

F1 na żywo: Grand Prix Kataru

Formuła 1
Formuła 1
GP Kataru
F1 na żywo: Grand Prix Kataru
Narastająca frustracja w Ferrari

Narastająca frustracja w Ferrari

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Narastająca frustracja w Ferrari
Więcej o
Leonardo Fornaroli
Fornaroli wygrywa na ojczystej ziemi

Fornaroli wygrywa na ojczystej ziemi

FIA F2
FIA F2
Monza
Fornaroli wygrywa na ojczystej ziemi
Fornaroli kontynuuje serię zwycięstw

Fornaroli kontynuuje serię zwycięstw

FIA F2
FIA F2
Hungaroring
Fornaroli kontynuuje serię zwycięstw
Fornaroli kontynuuje świetną serię

Fornaroli kontynuuje świetną serię

FIA F2
FIA F2
Spa-Francorchamps
Fornaroli kontynuuje świetną serię
Russian Time
Więcej o
Russian Time
Fornaroli z pierwszą wygraną od 2021 roku

Fornaroli z pierwszą wygraną od 2021 roku

FIA F2
FIA F2
Silverstone
Fornaroli z pierwszą wygraną od 2021 roku
Bortoleto mistrzem F2 w sezonie 2024

Bortoleto mistrzem F2 w sezonie 2024

FIA F2
FIA F2
Yas Marina
Bortoleto mistrzem F2 w sezonie 2024
Bortoleto od zera do bohatera

Bortoleto od zera do bohatera

FIA F2
FIA F2
Monza
Bortoleto od zera do bohatera

Najnowsze wiadomości

Piastri: To boli bardziej

Piastri: To boli bardziej

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Piastri: To boli bardziej
Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę

Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Verstappen wygrywa GP Kataru, Norris traci przewagę
F1 na żywo: Grand Prix Kataru

F1 na żywo: Grand Prix Kataru

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Kataru
F1 na żywo: Grand Prix Kataru
Fornaroli zdobył mistrzostwo F2

Fornaroli zdobył mistrzostwo F2

FIA F2
F2 FIA F2
Lusail
Fornaroli zdobył mistrzostwo F2

Prime

Poznaj pakiet premium
Herta nie ma złudzeń

Herta nie ma złudzeń

Prime
FIA F2
Prime
FIA F2
Autor Piotr Furman
Herta nie ma złudzeń
To, co Red Bull lubi najbardziej

To, co Red Bull lubi najbardziej

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
To, co Red Bull lubi najbardziej
Talent McLarena opuszcza stajnię

Talent McLarena opuszcza stajnię

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Singapuru
Autor Maciej Klaja
Talent McLarena opuszcza stajnię
Herta z IndyCar do Formuły 2 i Cadillaca

Herta z IndyCar do Formuły 2 i Cadillaca

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Włoch
Autor Maciej Klaja
Herta z IndyCar do Formuły 2 i Cadillaca
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry