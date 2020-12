Ilott testuje w czeskim zespole

Urzędujący wicemistrz Callum Ilott wraca do Charouza. W ubiegłym roku kierowca z Cambridge rozpoczynał karierę w F2 w czeskim zespole. Z tegorocznej top 10 testują również Robert Szwarcman, Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, Louis Delétraz i Felipe Drugovich.

Z F3 sprawdzą się Oscar Piastri, Théo Pourchaire, Liam Lawson, David Beckmann, Lirim Zendeli, Clément Novalak, Bent Viscaal i Matteo Nannini. Pourchaire ma za sobą końcowe dwie rundy w Bahrajnie.

Najstarszy w stawce, 29-letni Roberto Merhi wraca do kategorii, w której zaliczył 27 wyścigów w okresie 2017-18.

We wtorek i w środę jazdy potrwają od godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00 miejscowego czasu. W czwartek popołudniowa sesja rozpocznie się o 13.00, zakończy o 16.00. Na każdy samochód przypadnie osiem kompletów twardych Pirelli.

LISTA ZGŁOSZEŃ NA TESTY

DAMS

1 Roy Nissany

2 Marcus Armstrong

UNI-Virtuosi Racing

3 Guanyu Zhou D1-2

Clément Novalak D3

4 Felipe Drugovich

ART Grand Prix

5 Théo Pourchaire

6 Christian Lundgaard

Carlin

7 Jehan Daruvala

8 Dan Ticktum

Campos Racing

9 Ralph Boschung

10 Logan Sargeant

Charouz Racing System

11 Callum Ilott D1

David Beckmann D2-3

12 David Beckmann D1

Guilherme Samaia D2-3

MP Motorsport

14 Lirim Zendeli

15 Louis Delétraz

HWA Racelab

16 Roberto Merhi

17 Matteo Nannini

Prema Racing

20 Oscar Piastri

21 Robert Szwarcman

Trident

22 Clément Novalak D1-2

Bent Viscaal D3

23 Marino Sato

Hitech GP

24 Jüri Vips

25 Liam Lawson