Japoński kierowca DAMS zdobył Pole Position w piątek, po czym pojechał po zwycięstwo przed tegorocznym mistrzem F2 w niedzielnym wyścigu głównym w Abu Zabi.

Pomimo najlepszych prób kierowcy MP Motorsport na ostatnich okrążeniach, Iwasa utrzymał prowadzenie, zgarniając swoje pierwsze zwycięstwo od weekendu we Francji.

Drugie miejsce Felipe Drugovicha na mecie wyścigu głównego zapewniło MP Motorsport tytuł wśród zespołów, a ekipa Carlin zajmuje drugie miejsce dzięki trzeciej lokacie Liama ​​​​Lawsona.

Dennis Hauger ukończył ostatni wyścig sezonu F2 2022 na piątej pozycji. Theo Pourchaire rywalizował z Norwegiem, jednak usterka wykluczyła Francuza z wyścigu.

Wszystko wskazuje na to, że Logan Sargeant przejdzie teraz do F1 z Williamsem. Piąte miejsce Amerykanina w ostatnim wyścigu F2 wystarczyło, aby zapewnić mu niezbędne punkty do superlicencji.

Ostatniego wyścigu głównego w sezonie 2022 nie ukończyli: Jack Doohan, Theo Pourchaire, Ralph Boschung i Olli Caldwell.