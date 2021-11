Juniorzy Williamsa i Red Bulla w Formule 2

Sargeant dostał miejsce w HWA Racelab na pierwszą wizytę mistrzostw na nowym torze Jeddah Corniche Circuit, podczas gdy Doohan dołączy do MP Motorsport na ten weekend i finałową rundę w Abu Zabi w przyszłym miesiącu.

Dla obydwóch będzie to debiut w F2, po tym jak przez ostatnie dwa sezony startowali w Formule 3.

W zeszłym sezonie Sargeant walczył o tytuł, ale zakończył kampanię ostatecznie na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, za kolegą z Premy, Oscarem Piastrim.

W tym roku Sargeant powrócił do F3 i trafił do ekipy Charouz Racing. Zwycięstwo w Soczi oraz trzy kolejne wizyty na podium sprawiły, że Amerykanin był siódmym kierowcą w końcowej klasyfikacji.

Po ostatniej rundzie sezonu Formuły 3, Sargeant podpisał długoterminową umowę i dołączył do akademii młodych kierowców zespołu F1 Williamsa.

- Mamy przyjemność powitać Logana Sargeanta w naszym samochodzie nr 22 na wyścigi F2 w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej - czytamy w poście, w mediach społecznościowych HWA. - Członek Williams Driver Academy udowodnił swój talent w FIA F3 w ciągu ostatnich lat.

Doohan zastąpi Richarda Verschoora w MP Motorsport na dwa ostatnie weekendy tego roku.

Awans pojawia się po mocnej drugiej kampanii w F3, w której syn motocyklowej legendy Micka Doohana, zajął drugie miejsce w mistrzostwach po odniesieniu czterech zwycięstw i trzech wizytach na pozostałych stopniach podium.

- To niesamowita okazja. Nie jestem w stanie wystarczająco podziękować zespołowi, a także mojej rodzinie i wszystkim, którzy umożliwili mi udział w tych dwóch ostatnich rundach - powiedział Doohan. - Da mi to podstawę przed rozpoczęciem przygotowań do przyszłego roku. Jestem bardzo podekscytowany. Natomiast nie mam żadnych konkretnych celów, ponieważ nie jeździłem wcześniej w niczym mocniejszym niż bolid Formuły 3.

- Chcę po prostu spędzić jak najwięcej czasu na torze i uczyć się. Jestem naprawdę podekscytowany, to niesamowite, że zmierzam na tory w Dżudzzie i Yas Marina - dodał.

Nie będą jedynymi nowymi twarzami w F2 w ten weekend. Ich koledzy z F3 - Clement Novalak i Olli Caldwell, również zapewnili sobie możliwość startu.

Novalak będzie współpracował z Doohanem w MP Motorsport w miejsce Lirima Zendeli podczas dwóch ostatnich rund sezonu, przed rozpoczęciem pełnej kampanii z holenderską ekipą w przyszłym roku.

W tym samym czasie Caldwell będzie się ścigał u boku Ralpha Boschunga w Campos Racing, w którym Brytyjczyk zastąpi Davida Beckmanna.

Jack Doohan