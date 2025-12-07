Kierowca Campos Racing prowadził od startu do mety, zdobywając trzecie zwycięstwo w sezonie, choć finałowe okrążenia bardziej przypominały pojedynek o mistrzostwo niż sobotni sprint.

Na podium wskoczył także Nikola Tsolov, który po raz pierwszy zameldował się w czołowej trójce F2 dopiero podczas drugiego weekendu w juniorskiej serii.

Przebieg wyścigu

Start przyniósł wyrównaną walkę między Lindbladem a Duerksenem, ale to kierowca Camposa utrzymał prowadzenie w pierwszym zakręcie. Za ich plecami Victor Martins spadł z trzeciego miejsca na piąte, a chwilę później Dino Beganovic zepchnął go na szóste.

Już na drugim okrążeniu duet Lindblad–Duerksen oderwał się od reszty stawki, a kierowca AIX Racing trzymał się w zasięgu pół sekundy za swoim rywalem.

W dalszej części stawki ciekawą walkę toczyli Beganovic z Oliverem Goethe, natomiast Sebastián Montoya próbował odrabiać straty po fatalnym starcie, wykonując efektowny manewr na Luke’u Browningu w zakrętach 6-7.

Na ósmym okrążeniu pojawiła się wirtualna neutralizacja po tym, jak John Bennett zatrzymał się na torze. Brytyjski kierowca stał się ofiarą awarii w silniku dostarczanym przez firmę Mecachrome, nie pierwszą zresztą w sezonie 2025.

Po wznowieniu Duerksen rzucił się do ataku, ale przestrzelił hamowanie w zakręcie 12 i wypadł z DRS-u Lindblada.

W połowie wyścigu większość stawki skupiła się na zarządzaniu zużyciem opon, choć za plecami prowadzącej dwójki walka nie ustawała. Alexander Dunne próbował sił w starciach z Martinsem, a Minì, Crawford i Stanek tasowali się między sobą.

Crawford prezentował wyjątkowo agresywny styl – najpierw wyprzedził Minìego, później Dunne’a, a na 20. okrążeniu starł się z Martinsem w zakręcie 6, powodując drobne uszkodzenia w bolidzie DAMS. Ułamana końcówka pierwszego skrzydła leżąca na torze znów wywołała VSC w Abu Zabi.

Po wznowieniu wyścigu Duerksen po raz kolejny rzucił się w pogoń za liderem. Na przedostatnim okrążeniu zbliżył się na 1.1 s, a rozpoczęcie ostatniego okrążenia przyniosło różnicę zaledwie 0.9 s. Mimo DRS-u i czystej przestrzeni przed sobą, kierowca AIX Racing nie znalazł miejsca na atak.

Lindblad utrzymał nerwy na wodzy i przeciął linię mety, zgarniając zasłużone zwycięstwo. Duerksen wjechał na metę drugi, a podium uzupełnił Tsolov po spokojnej, lecz bardzo skutecznej jeździe.

Arvid Lindblad, Campos Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Jose Fontestad, Inżynier wyścigowy w Campos Racing Autor zdjęcia: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Wyniki sprintu F2 w Abu Zabi