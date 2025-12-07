Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi
Arvid Lindblad wytrzymał gigantyczną presję ze strony Joshuy Duerksena i dowiózł zwycięstwo w sprinterskim wyścigu Formuły 2 na torze Yas Marina.
Arvid Lindblad, Campos Racing
Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Kierowca Campos Racing prowadził od startu do mety, zdobywając trzecie zwycięstwo w sezonie, choć finałowe okrążenia bardziej przypominały pojedynek o mistrzostwo niż sobotni sprint.
Na podium wskoczył także Nikola Tsolov, który po raz pierwszy zameldował się w czołowej trójce F2 dopiero podczas drugiego weekendu w juniorskiej serii.
Przebieg wyścigu
Start przyniósł wyrównaną walkę między Lindbladem a Duerksenem, ale to kierowca Camposa utrzymał prowadzenie w pierwszym zakręcie. Za ich plecami Victor Martins spadł z trzeciego miejsca na piąte, a chwilę później Dino Beganovic zepchnął go na szóste.
Już na drugim okrążeniu duet Lindblad–Duerksen oderwał się od reszty stawki, a kierowca AIX Racing trzymał się w zasięgu pół sekundy za swoim rywalem.
W dalszej części stawki ciekawą walkę toczyli Beganovic z Oliverem Goethe, natomiast Sebastián Montoya próbował odrabiać straty po fatalnym starcie, wykonując efektowny manewr na Luke’u Browningu w zakrętach 6-7.
Na ósmym okrążeniu pojawiła się wirtualna neutralizacja po tym, jak John Bennett zatrzymał się na torze. Brytyjski kierowca stał się ofiarą awarii w silniku dostarczanym przez firmę Mecachrome, nie pierwszą zresztą w sezonie 2025.
Po wznowieniu Duerksen rzucił się do ataku, ale przestrzelił hamowanie w zakręcie 12 i wypadł z DRS-u Lindblada.
W połowie wyścigu większość stawki skupiła się na zarządzaniu zużyciem opon, choć za plecami prowadzącej dwójki walka nie ustawała. Alexander Dunne próbował sił w starciach z Martinsem, a Minì, Crawford i Stanek tasowali się między sobą.
Crawford prezentował wyjątkowo agresywny styl – najpierw wyprzedził Minìego, później Dunne’a, a na 20. okrążeniu starł się z Martinsem w zakręcie 6, powodując drobne uszkodzenia w bolidzie DAMS. Ułamana końcówka pierwszego skrzydła leżąca na torze znów wywołała VSC w Abu Zabi.
Po wznowieniu wyścigu Duerksen po raz kolejny rzucił się w pogoń za liderem. Na przedostatnim okrążeniu zbliżył się na 1.1 s, a rozpoczęcie ostatniego okrążenia przyniosło różnicę zaledwie 0.9 s. Mimo DRS-u i czystej przestrzeni przed sobą, kierowca AIX Racing nie znalazł miejsca na atak.
Lindblad utrzymał nerwy na wodzy i przeciął linię mety, zgarniając zasłużone zwycięstwo. Duerksen wjechał na metę drugi, a podium uzupełnił Tsolov po spokojnej, lecz bardzo skutecznej jeździe.
Arvid Lindblad, Campos Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Jose Fontestad, Inżynier wyścigowy w Campos Racing
Autor zdjęcia: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images
Wyniki sprintu F2 w Abu Zabi
WYŚCIG1
|Poz.
|Kierowca
|#
|Okr.
|Czas
|Różnica
|km/h
|Boksy
|Punkty
|Nie ukończył
|Bonus
|1
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|23
|
39'15.648
|185.449
|10
|1
|2
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|23
|
+0.982
39'16.630
|0.982
|185.371
|8
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|23
|
+9.605
39'25.253
|8.623
|184.696
|6
|4
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|23
|
+12.764
39'28.412
|3.159
|184.449
|5
|5
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|23
|
+15.637
39'31.285
|2.873
|184.226
|4
|6
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|23
|
+16.860
39'32.508
|1.223
|184.131
|3
|7
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|23
|
+18.892
39'34.540
|2.032
|183.973
|2
|8
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|23
|
+20.887
39'36.535
|1.995
|183.819
|1
|9
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|23
|
+23.525
39'39.173
|2.638
|183.615
|10
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|23
|
+24.322
39'39.970
|0.797
|183.553
|11
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|23
|
+26.315
39'41.963
|1.993
|183.400
|12
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|23
|
+28.212
39'43.860
|1.897
|183.254
|13
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|23
|
+29.420
39'45.068
|1.208
|183.161
|14
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|23
|
+29.811
39'45.459
|0.391
|183.131
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|23
|
+32.376
39'48.024
|2.565
|182.934
|16
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|23
|
+33.800
39'49.448
|1.424
|182.825
|17
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|23
|
+35.506
39'51.154
|1.706
|182.695
|18
|
T. Inthraphuvasak Trident
|23
|23
|
+36.726
39'52.374
|1.220
|182.602
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|23
|
+51.412
40'07.060
|14.686
|181.488
|20
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|23
|
+1'11.646
40'27.294
|20.234
|179.975
|1
|dnf
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|22
|
+1 Lap
38'14.870
|1 Lap
|182.076
|dnf
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|7
|
+16 Laps
12'04.804
|15 Laps
|183.038
|Nie ukończył
|Pełne wyniki
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
F1 na żywo: Grand Prix Abu Zabi
Verstappen stawia wszystko na jedną kartę
Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi
Cel jest jeden
Mistrz Formuły 2 w McLarenie
Herta nie ma złudzeń
To, co Red Bull lubi najbardziej
Talent McLarena opuszcza stajnię
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze