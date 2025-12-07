Wszystkie serie
FIA F2 Yas Marina

Lindblad wygrał emocjonujący sprint F2 w Abu Zabi

Arvid Lindblad wytrzymał gigantyczną presję ze strony Joshuy Duerksena i dowiózł zwycięstwo w sprinterskim wyścigu Formuły 2 na torze Yas Marina.

Kamil Domagalski
Edytowano:
Arvid Lindblad, Campos Racing

Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Kierowca Campos Racing prowadził od startu do mety, zdobywając trzecie zwycięstwo w sezonie, choć finałowe okrążenia bardziej przypominały pojedynek o mistrzostwo niż sobotni sprint.

Na podium wskoczył także Nikola Tsolov, który po raz pierwszy zameldował się w czołowej trójce F2 dopiero podczas drugiego weekendu w juniorskiej serii.

Przebieg wyścigu

Start przyniósł wyrównaną walkę między Lindbladem a Duerksenem, ale to kierowca Camposa utrzymał prowadzenie w pierwszym zakręcie. Za ich plecami Victor Martins spadł z trzeciego miejsca na piąte, a chwilę później Dino Beganovic zepchnął go na szóste.

Już na drugim okrążeniu duet Lindblad–Duerksen oderwał się od reszty stawki, a kierowca AIX Racing trzymał się w zasięgu pół sekundy za swoim rywalem.

W dalszej części stawki ciekawą walkę toczyli Beganovic z Oliverem Goethe, natomiast Sebastián Montoya próbował odrabiać straty po fatalnym starcie, wykonując efektowny manewr na Luke’u Browningu w zakrętach 6-7.

Na ósmym okrążeniu pojawiła się wirtualna neutralizacja po tym, jak John Bennett zatrzymał się na torze. Brytyjski kierowca stał się ofiarą awarii w silniku dostarczanym przez firmę Mecachrome, nie pierwszą zresztą w sezonie 2025.

Po wznowieniu Duerksen rzucił się do ataku, ale przestrzelił hamowanie w zakręcie 12 i wypadł z DRS-u Lindblada.

W połowie wyścigu większość stawki skupiła się na zarządzaniu zużyciem opon, choć za plecami prowadzącej dwójki walka nie ustawała. Alexander Dunne próbował sił w starciach z Martinsem, a Minì, Crawford i Stanek tasowali się między sobą.

Crawford prezentował wyjątkowo agresywny styl – najpierw wyprzedził Minìego, później Dunne’a, a na 20. okrążeniu starł się z Martinsem w zakręcie 6, powodując drobne uszkodzenia w bolidzie DAMS. Ułamana końcówka pierwszego skrzydła leżąca na torze znów wywołała VSC w Abu Zabi.

Po wznowieniu wyścigu Duerksen po raz kolejny rzucił się w pogoń za liderem. Na przedostatnim okrążeniu zbliżył się na 1.1 s, a rozpoczęcie ostatniego okrążenia przyniosło różnicę zaledwie 0.9 s. Mimo DRS-u i czystej przestrzeni przed sobą, kierowca AIX Racing nie znalazł miejsca na atak.

Lindblad utrzymał nerwy na wodzy i przeciął linię mety, zgarniając zasłużone zwycięstwo. Duerksen wjechał na metę drugi, a podium uzupełnił Tsolov po spokojnej, lecz bardzo skutecznej jeździe.

Arvid Lindblad, Campos Racing, Joshua Durksen, AIX Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Jose Fontestad, Inżynier wyścigowy w Campos Racing

Autor zdjęcia: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Wyniki sprintu F2 w Abu Zabi

WYŚCIG1

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Bonus
1
A. Lindblad Campos Racing
 4 23

39'15.648

   185.449   10   1
2
J. Duerksen AIX Racing
 20 23

+0.982

39'16.630

 0.982 185.371   8    
3
N. Tsolov Campos Racing
 3 23

+9.605

39'25.253

 8.623 184.696   6    
4
D. Beganovic Hitech TGR
 8 23

+12.764

39'28.412

 3.159 184.449   5    
5
O. Goethe MP Motorsport
 5 23

+15.637

39'31.285

 2.873 184.226   4    
6 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 23

+16.860

39'32.508

 1.223 184.131   3    
7 France V. Martins ART Grand Prix 14 23

+18.892

39'34.540

 2.032 183.973   2    
8
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 23

+20.887

39'36.535

 1.995 183.819   1    
9
G. Minì Prema Powerteam
 10 23

+23.525

39'39.173

 2.638 183.615        
10 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 23

+24.322

39'39.970

 0.797 183.553        
11 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 23

+26.315

39'41.963

 1.993 183.400        
12 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 23

+28.212

39'43.860

 1.897 183.254        
13 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 23

+29.420

39'45.068

 1.208 183.161        
14
L. Van Hoepen Trident
 22 23

+29.811

39'45.459

 0.391 183.131        
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 23

+32.376

39'48.024

 2.565 182.934        
16 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 23

+33.800

39'49.448

 1.424 182.825        
17
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 23

+35.506

39'51.154

 1.706 182.695        
18
T. Inthraphuvasak Trident
 23 23

+36.726

39'52.374

 1.220 182.602        
19
C. Shields AIX Racing
 21 23

+51.412

40'07.060

 14.686 181.488        
20
L. Browning Hitech TGR
 7 23

+1'11.646

40'27.294

 20.234 179.975 1      
dnf
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 22

+1 Lap

38'14.870

 1 Lap 182.076        
dnf
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 7

+16 Laps

12'04.804

 15 Laps 183.038     Nie ukończył  
Pełne wyniki  
Poprzedni artykuł Biliński: Potrzebuję dużego sponsora w drodze do F1

Kamil Domagalski
Filtry