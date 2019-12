Lundgaard zadebiutuje w Formule 2

18-latek dołączy do zespołu Trident po udanym sezonie w Formule 3. W swoim pierwszym roku startów wywalczył szóste miejsce i dwa razy stał na podium, w tym na najwyższym stopniu w Budapeszcie.

- Jestem dumny i podekscytowany, że mogę zadebiutować w Formule 2. Chciałbym podziękować Renault Sport Academy, zespołowi Trident i moim partnerom za ich wiarę we mnie. Pojawienie się w mistrzostwach podczas ostatniej rundy będzie dużym wyzwaniem, ale także świetnym doświadczeniem. F2 to duży krok naprzód. Wyścigi są trudniejsze i musisz zastanowić się nad strategią. Nie mogę doczekać się, by zacząć i zobaczyć, co możemy zrobić - mówił Lundgaard.

Duńczyk rozpoczął starty w autach jednomiejscowych dopiero trzy lata temu. W swoim dorobku ma m.in. mistrzostwo Formuły 4 SMP i hiszpańskiej F4. Był też drugi w Formule Renault Eurocup. W listopadzie w Jerez miał okazję przetestować Renault F1 R.S. 17.