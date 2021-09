Po pierwszym okrążeniu kwalifikacyjnym wykonanym przez kierowców, liderem niespodziewanie stał się Ralph Boschung (1:32.609). Szwajcar ruszył do kółka pomiarowego będąc na końcu całej stawki, co zdecydowanie pomogło w uzyskaniu dobrego czasu. Za nim znaleźli się Dan Ticktum (+0.041) oraz Juri Vips (+0.066).

Oscar Piastri, który po pierwszym kółku był czwarty poprawił się i wskoczył na pierwsze miejsce przed szwajcarskiego kierowcę z czasem 1:32.402.

Czytaj również: Ticktum najszybszy w treningu

Pod koniec sesji Guan Zhou znalazł się między Piastrim, a Boshungiem z wynikiem 1:32.589, jednak chwilę później Szwajcar powrócił na drugą pozycję (1:32.552).

Podczas ostatniej minuty kwalifikacji kolejność tabeli zmieniała się, co sekundę. Najpierw na pierwsze miejsce wskoczył Liam Lawson, potem Guanyu Zhou, następnie Jehan Daruvala. Ostatecznie swoją dominację potwierdził Oscar Piastri z czasem 1:32.199 i to on ruszy do jutrzejszego sprintu z pole position.