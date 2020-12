Pedro Piquet rezygnuje z F2

22-letni syn trzykrotnego mistrza świata F1 Nelsona Piqueta, Pedro Estácio Leão Piquet Souto Maior przeszedł w tym roku do F2 po piątym miejscu w FIA Formula 3 Championship 2019. Kierowca Charouz Racing System zdobył trzy punkty i zajął 20 lokatę w końcowej klasyfikacji.

Żyjemy w trudnych czasach, które wymagają nowej perspektywy i nowego myślenia - napisał Pedro na Instagramie. - Pragnę poinformować, że w 2021 roku nie będę ścigać się w Formule 2. Jestem pasjonatem tego sportu, ale ostatnie trzy lata pozwoliły mi zrozumieć, jakie wsparcie finansowe jest potrzebne, aby dostać się do Formuły 1.

Śledząc ten sport niewątpliwie widzieliście, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat w Formule 2. Mistrz z 2019 nie znalazł miejsca w F1, a wicemistrz mógł to zrobić dzięki swoim sponsorom. W tym roku wicemistrz nie pojedzie w F1, a zajął tam miejsce kierowca, który kupił połowę zespołu. Może to się kiedyś zmieni, może stanie się bardziej dostępne i pozwoli talentom wystartować w Formule 1.