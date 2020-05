Podwójne rundy korzyścią dla F2

- Słyszałem o planach podwójnych rund na Red Bull Ringu i Silverstone, gdzie mają dołączyć również zespoły F2 i F3. Myślę, że to świetny pomysł. To sedno wszystkiego. Mam nadzieję, że się uda - mówił dla Reutersa.

Carlin dodał także, że nie widzi problemów w napiętym kalendarzu F1. Odniósł się także to liczby osób, które zespół może przywieść na tor: - Jeśli każdy ma dwa miesiące przerwy, powinien przystąpić do rywalizacji wypoczęty. Nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na trzy z rzędu weekendy wyścigowe. Cały czas mówi się o obniżeniu personelu do 80 osób, co jest uznawane za niezbędne minimum. Przez całe życie zastanawiam się jednak, dlaczego potrzebujemy więcej niż 50 osób.