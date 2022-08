Kierowca ART, po nieudanym wczorajszym wyścigu, potrzebował dzisiaj dużej ilości punktów, by dać sobie nadzieję na dogonienie Drugovicha. Francuz startował do wyścigu z czwartego pola startowego, mając przed sobą swojego rywala w walce o tytuł.

Fatalny start zaliczył ruszający z pole position Ayumu Iwasa. Japończyk na dojeździe do pierwszego zakrętu został wyprzedzony przez Marcusa Armstronga. Dwa zakręty później Iwasa był już trzeci, po tym jak uporał się z nim Pourchaire.

Armstrong utrzymywał przewagę nad Francuzem, ale szansę na zwycięstwo popsuli mu mechanicy. Powolny pitstop sprawił, że Pourchaire, a także Iwasa wyjechali na tor przed kierowcą Hitecha.

Kapitalnie radził sobie za to Enzo Fittipaldi. Brazylijczyk, mimo startu z dziewiątego pola, szybko przebił się do pierwszej piątki. Szybki pitstop sprawił, że wyjechał za Pourchairem, ale przed Iwasą, na wirtualnym drugim miejscu.

Kierowca Charouza poszedł za ciosem i zmniejszył stratę do prowadzącego Francuza, do zaledwie 1.2 sekundy. Fittipaldiemu zabrakło jednak czasu, by dogonić lidera i koniec końców, na najwyższym stopniu podium stanął Theo Pourchaire. Jego zwycięstwo oznacza, że różnica w klasyfikacji generalnej pomiędzy nim, a Drugovichem wynosi 20 punktów, na cztery wyścigi przed końcem sezonu.

Trzeci dojechał startujący z pole position Ayumu Iwasa, przed Frederikiem Vestim. Za nimi znaleźli się kierowcy Hitecha: Juri Vips i Marcus Armstrong. Liam Lawson dał radę wyprzedzić Richarda Verschoora, co dało mu siódme miejsce. Dziewiąty był lider mistrzostw, Felipe Drugovich, a pierwszą dziesiątkę zamknął Logan Sargeant.