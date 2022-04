Świetnym startem popisali się Roy Nissany i Ralph Boschung, którzy przebili się na pierwszą i drugą pozycję. Chwilę później doszło do kolizji między Jackiem Doohanem a Dennisem Haugerem. Incydent wyeliminował kierowców z dalszej rywalizacji. Nissany zdecydował się zjechać do boksu po nowe opony, nowym liderem został Jehan Daruvala.

Roy Nissany zmarnował szansę na wygranie wyścigu. Izraelczyk uderzył w ścianę przed wjazdem do alei serwisowej. Na torze pojawił się VSC, aleja serwisowa została zamknięta.

Na 26 okrążeniu do boksów zjechał Liam Lawson, następnie u mechaników zjawił się Jehan Daruvala i Marcus Armstrong. Mechanicy Hitech GP mieli problem z usunięciem podważnika, przez co stracił dużo czasu.

Logan Sargeant poradził sobie z Ralphem Boschungiem. Amerykanin popełnił chwilę później błąd i spadł za Enzo Fittipaldiego. Brazylijczyk wykorzystał zamieszanie i wyprzedził reprezentanta Campos Racing. Trzy okrążenia przed końcem na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, z powodu wypadku Liama Lawsona. Do boksu zjechał lider wyścigu Felipe Drugovich oraz Marino Sato. Nowa pierwsza trójka to Theo Pourchaire, Enzo Fittipaldi i Ralph Boschung.

Wyniki - Wyścig 2