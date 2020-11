Pourchaire zadebiutuje w F2

Francuz z Grasse będzie trzecim w tym sezonie kierowcą samochodu z numerem 17. Giuliano Alesi we wrześniu przeszedł do MP Motorsport. W Soczi wystartował Jake Hughes, a obecnie Pourchaire zaliczy debiut w F2 - i w wieku 17 lat, 3 miesięcy i 8 dni zostanie w sobotę najmłodszym uczestnikiem mistrzostw. Do tej pory najmłodszym kierowcą F2 był Lando Norris (18 lat i 12 dni).

Théo posiada w dorobku mistrzostwo Francji juniorów F4 (2018) i mistrzostwo Niemiec F4 (2019). W tym roku odniósł dwa zwycięstwa w FIA F3, sięgając po wicemistrzostwo ze stratą trzech punktów do Oscara Piastriego.

Dallarę DAMS oznaczoną jedynką, odzyska w Bahrajnie Sean Gelael. Indonezyjczyk złamał kręgosłup po incydencie w głównym wyścigu w Montmeló.