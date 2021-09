Członek Ferrari Driver Academy znajduje się obecnie na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Po zajęciu trzeciego miejsca w drugim wyścigu na torze Monza stwierdził, że Oscar Piastri robi pewne rzeczy od niego lepiej.

- Oscar jest naprawdę szybki. Jest bardzo konkurencyjnym kolegą z drużyny i wykonuje kawał dobrej roboty.

- Niestety, popełniam więcej błędów niż on, zwłaszcza w kwalifikacjach, co negatywnie wpływa na moje rezultaty w wyścigach. Myślę, że jeśli chodzi o tempo wyścigowe, jestem od niego lepszy, ale i tak depcze mi po piętach.

- Bardzo dobrze jest mieć tak silnego kolegę z zespołu, ponieważ możesz wiele nauczyć się i zobaczyć, co robi. Nic nie jest jeszcze stracone i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pokonać go w mistrzostwach.

Pomimo dobrych występów dla Premy zarówno w tym, jak i w zeszłym roku nazwisko rosyjskiego kierowcy nie pojawiało się w plotkach na temat zajęcia fotela w Alfie Romeo.

Sam Szwarcman twierdzi, że nie ma on obecnie wyników, które pokazałyby jego wartość.

- Na tym etapie wciąż nie mam wystarczających rezultatów Nadal muszę uczyć się i doskonalić w Formule 2. Mam na to drugą połowę sezonu. Moim celem jest po prostu dać z siebie wszystko, uzyskać jak najlepszy wyniki, zdobyć mistrzostwo, a potem zobaczymy, co się wydarzy.