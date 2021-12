Roszady w Formule 2

Drugovich spędził swój debiutancki sezon w F2 z MP Motorsport w 2020 roku, wygrywając trzy razy, w drodze do dziewiątego miejsca w mistrzostwach.

W sezonie 2021 Drugovich przeniósł się do UNI-Virtuosi i choć cztery razy odwiedzał podium, nie był w stanie powiększyć swojego dorobku zwycięstw.

Teraz zapewnił sobie powrót do MP Motorsport na rok 2022.

- Jestem naprawdę zachwycony, że mogę ponownie związać się z MP na mój trzeci sezon w F2 - powiedział Drugovich.

- Mam wspaniałe wspomnienia z mojego debiutanckiego sezonu z nimi w 2020 roku, zaczynając od zwycięstwa w moim pierwszym weekendzie F2 i sięgając później po dwa kolejne - dodał. - Wraz z zespołem chcemy powtórzyć tę formę w 2022 roku oraz wspiąć się jeszcze wyżej.

Powrót Drugovicha uzupełnia skład MP Motorsport na 2022 rok, z potwierdzonym już Clementem Novalakiem.

- To świetna wiadomość, że Felipe wraca do starego gniazda, jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy go powitać ponownie w MP - powiedział dyrektor zespołu, Sander Dorsman.

- Znaleźliśmy wspólny język w 2020 roku, a z dodatkowym doświadczeniem Felipe jestem przekonany, że to powtórzymy, a nawet poprawimy naszą formę z tamtego okresu - dodał. - Cieszę się również, że mamy potwierdzony skład tak wcześnie w sezonie zimowym. Posiadanie zarówno Drugo jak i Clema, oznacza, że możemy już w pełni skupić się na nadchodzącym sezonie i przygotować się najlepiej jak potrafimy.

Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi