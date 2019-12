Schumacher zostaje w Formule 2

Mistrz europejskiej F3 z 2018 roku, w tym sezonie zadebiutował w Formule 2. Junior Ferrari trafił do ekipy Prema. Przed ostatnią rundą tegorocznych mistrzostw jest sklasyfikowany na dwunastej pozycji. Zdobył 51 punktów.

Robert Shwartzman w tym roku wywalczył tytuł w FIA F3. Sukces osiągnął jeżdżąc w barwach włoskiej Premy.

- Bardzo cieszę się z przejścia do Formuły 2, ponieważ jest to ostatni krok przed Formułą 1, oczywiście bardzo ważny - przekazał Shwartzman. - Jestem też zachwycony z kontynuowania swoich relacji z Prema Racing. Będzie to dla mnie trzeci rok współpracy z zespołem. Znamy się dobrze. Naszym celem jest mistrzostwo. Pokazaliśmy w tym roku, że nawet z nowym samochodem, przy wielu niewiadomych i z mocnymi rywalami, od razu możemy znaleźć się na czele.

Shwartzman, 20-letni Rosjanin, również wchodzi w składa akademii kierowców Ferrari.

Kolejni juniorzy Ferrari też będą rywalizowali w Formule 2. Marcus Armstrong trafi do ART. Grand Prix. W zespole HWA będzie jeździł Giuliano Alesi. Callum Ilott podpisał kontrakt z UNI-Virtuosi.