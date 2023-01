Czeski kierowca rywalizował z Trident Motorsport w FIA F3 w 2022 roku, zajmując piąte miejsce w klasyfikacji kierowców. Zakończył sezon z jednym zwycięstwem na Imoli, czterema miejscami na podium, jednym Pole Position i dwoma najszybszymi okrążeniami wyścigu.

Stanek ma przed sobą możliwość awansowania na kolejny etap kariery w bolidach jednomiejscowych, pozostając w zespole i środowisku, które już zna. Zawodnik, który urodził się w Valašské Meziříčí, miał okazję zasiąść za kierownicą bolidu F2 podczas posezonowych testów w Abu Zabi.

Przy tej okazji przejechał 246 okrążeń, co dało łącznie 1299 kilometrów. Stanek rozpoczął karierę w 2019 roku startując w niemieckiej i włoskiej Formule 4. W kolejnym roku przeniósł się do mistrzostw FIA F3. Tam zanotował mocny progres i walczył o tytuł w 2022 roku po przejściu do Trident Motorsport.

- Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z Romanem. Myślę, że awans w tej samej organizacji jest wartością dodaną. Roman bardzo dobrze zna zespół, a my będziemy w stanie wspierać go w najlepszy możliwy sposób. Miał niezwykły sezon 2022 i myślę, że ma wszystko, co trzeba, aby osiągnąć wysoki poziom również w tym roku - powiedział Giacomo Ricci, kierownik zespołu.

- Jestem bardzo podekscytowany faktem, że w tym roku ponownie będę współpracował z ekipą Trident. Pracuję już z zespołem i Giacomo, który jest dla mnie świetnym mentorem, aby wspólnie osiągnąć nasze cele. To będzie rok pełen wyzwań i jestem na to gotowy - dodał Roman Stanek.