Stawka F2 nabiera kształtów

Richard Verschoor, który jeździł dla stajni Trident w 2022 roku, zdobywając jedno zwycięstwo i cztery podia, przeniesie się do zespołu z Zeewolde na swój trzeci sezon w serii.

W mistrzostwach 2022 zajął dwunaste miejsce w końcowej klasyfikacji, odnosząc jedno zwycięstwo w otwierającym sezon wyścigu sprinterskim w Bahrajnie.

Z drugiego triumfu, lecz tylko przez chwilę, cieszył się w wyścigu głównym w Austrii, ale został zdyskwalifikowany za brak wystarczającej ilości paliwa w samochodzie.

Verschoor wziął udział w testach posezonowych w Abu Zabi z holenderskim zespołem, ustanawiając najlepszy czas w dniu otwarcia.

Przemawiając po potwierdzeniu kontraktu, Verschoor przekazał: - Jestem niezwykle podekscytowany powrotem do stawki F2 w 2023 roku i naprawdę cieszę, że zrobię to z Van Amersfoort Racing.

- Zarówno ja, jak i VAR poczyniliśmy duże postępy podczas mijającego roku w F2, dlatego czuję się bardzo pewny co do nadchodzącej kampanii - dodał. - Testy z VAR w Abu Zabi natychmiast potwierdziły ich ekstremalną determinację do dalszego rozwoju, a to bardzo pasuje do mojego nastawienia.

- To będzie ekscytujący rok i szczególnie nie mogę doczekać się wyścigów w Melbourne, nie wspominając o Zandvoort. Jestem gotowy na kolejny rok emocji w F2 - podsumował.

Verschoor zadebiutował w F2 w 2021 roku z MP Motorsport i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na Silverstone, zanim jego sezon został skrócony z powodu problemów budżetowych. Powrócił w szeregach ekipy Charouz na finał w Abu Zabi.

Wcześniej ścigał się dla MP w Formule 3, zajmując trzynaste miejsce w 2019 roku, które poprawił na dziewiąte w następnym sezonie.

W kampanii 2022 w F2 dla VAR jeździli David Beckmann, który zastąpił Jake'a Hughesa w samochodzie numer 24 w połowie roku, zanim Juan Manuel Correa przejął go na finał sezonu.

Amaury Cordeel, który w przyszłym sezonie będzie reprezentował Virtuosi, prowadził bolid numer 25, w którym Beckmann zastąpił go, gdy ten z powodu kary nie uczestniczył w zawodach na Silverstone.

Potwierdzeni kierowcy F2 na sezon 2023

MP Motorsport - Dennis Hauger

ART -

Carlin - Enzo Fittipaldi

Prema - Ollie Bearman / Frederik Vesti

Hitech -

Virtuosi - Jack Doohan / Amaury Cordeel

DAMS - Ayumu Iwasa / Arthur Leclerc

PHM by Charouz - Brad Benavides / Roy Nissany

Trident - Clement Novalak

Campos - Ralph Boschung / Kush Maini

VAR - Richard Verschoor

