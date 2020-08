Ticktum o 0,009 sekundy

Trzeci czas należał do Yukiego Tsunody (+0,101), czwarty do Louisa Delétraza (+0,147), piąty do Calluma Ilotta (+0,163).

Schumacher trzykrotnie obejmował prowadzenie, schodząc do 1.29,669. Ticktum przebił rezultatem 1.29,660. Marino Sato wpadł w żwir i w drugim sektorze ukazała się żółta flaga, a następnie zarządzono VSC. 9 minut przed końcem wywieszono czerwoną flagę. Trening został wznowiony na ostatnie 5 minut.