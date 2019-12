Trzecia wygrana Sette Câmary

DAMS zapewnił sobie mistrzostwo teamów. Obsadę podium w wyścigu uzupełnili Nobuharu Matsushita i Guanyu Zhou. Przyszłoroczny kierowca Williamsa, Nicholas Latifi zajął siódme miejsce. Nyck de Vries, już pewny mistrzostwa, osiągnął metę jako trzynasty.

Sette Câmara, Ilott i Delétraz wybrali na start supermiękkie opony. Matsushita i Zhou ruszyli na miękkich - podobnie jak Ghiotto, Alesi, Lundgaard, Sato i Mazepin. Delétraz przebił się na czoło stawki. Szwajcar wyprzedzał Ilotta, Sette Câmarę, Matsushitę, de Vriesa, Aitkena, Zhou, Latifiego i Schumachera.

Nobuharu Matsushita wyprzedził Sette Câmarę (3). Schumacher i Markiełow zostawili za sobą de Vriesa. W trakcie czwartego okrążenia Matsushita objął prowadzenie po wygranych pojedynkach z Ilottem i Delétrazem. Guanyu Zhou minął Sette Câmarę i Ilotta.

Po 6 okrążeniu pozbyli się supermiękkich opon Delétraz, Sette Câmara, Ilott, Latifi, Schumacher, Markiełow, de Vries, King, Aitken, Isaakian. Gelael i Caldéron. Przewaga Matsushity nad Zhou sięgnęła 5,9 sekundy.

Anton Markiełow, zarzucający olejem Micka Schumachera, otrzymał 5 sekund kary za przekroczenie limitu prędkości na pit lane. Mahaveer Raghunathan wypadł na zakręcie 16 i zarządzono VSC (9). Przed neutralizacją Zhou tracił do Matsushity 9,7 sekundy.

Na 10 okrążeniu wznowiono ściganie. Schumacher wyprzedził Markiełowa, po czym Rosjanin wycofał się z wyścigu. Delétraz zostawił za sobą Sato i Sette Câmarę. Luca Ghiotto ograł Giuliano Alesiego na zakręcie 8.

Matewosa Isaakiana ukarano 5 sekundami za wyjazd poza tor na pierwszym zakręcie i zyskanie przewagi. Latifi minął Aitkena, Delétraz Lundgaarda. Listę ukaranych uzupełnili Alesi i Gelael. Doliczono im 5 sekund za naruszenie regulaminu w trakcie VSC.

Dwie strefy DRS ułatwiały wyprzedzanie. Delétraz wysforował się przed Mazepina (15), Sette Câmara przed Lundgaarda (16), Latifi przed Sato i de Vriesa (17). Nowy mistrz F2 przegrał również z Aitkenem (19).

Na 23 okrążeniu Sette Câmara odebrał szóste miejsce Mazepinowi. Trzeci w kolejce, Luca Ghiotto wyjechał poza tor na zakręcie 8. Christian Lundgaard minął Nikitę Mazepina, zablokował koło i znalazł się na poboczu. Obydwaj zmienili opony po 25 okrążeniu.

Alesi i Sato jako następni zatrzymali się po supermiękkie Pirelli (26). Nobuharu Matsushita po pit stopie spadł na czwarte miejsce (27). Sérgio Sette Câmara wykorzystał DRS i ograł Louisa Delétraza na zakręcie 9 (28).

Guanyu Zhou przejechał jedno okrążenie na czele stawki, po czym zmienił opony. Po powrocie na tor junior Renault przegrał z Matsushitą i Ilottem. Na przedostatnim okrążeniu Nobuharu Matsushita zepchnął Louisa Delétraza na P3. W trakcie ostatniego kółka Zhou wyprzedził Delétraza, wyjechał poza tor - i jeszcze raz minął kierowcę Carlina.

Callum Ilott, Sauber Junior Team by Charouz, leads at the start of the race

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images