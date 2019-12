Vergne będzie doradzał sędziom

- Będę w Abu Zabi, ale nie uważam, by było to zrealizowanie kary. Prezydent FIA poprosił mnie o pomoc, więc to dobra okazja, by poznać wyścigi z drugiej strony i zrozumieć, co dzieje się za kulisami. Cieszę się, że mogę to zrobić. Nie mam nic innego do roboty i w ten sposób mogę nauczyć się czegoś nowego - mówił Vergne.

Zapytany, czy jego kara wykonania prac społecznych będzie oddzielona od jego roli w najbliższy weekend, odpowiedział: - Tak. Najprawdopodobniej tak będzie, ale to nie będzie nudne. To bardzo interesujące, zarówno dla mnie, jak i FIA. Nie wiem, co mnie czeka. Miałem pojawić się na zawodach FIA we Włoszech, ale byłem w Austin na rundzie F1. Znajdzie się coś innego, ale myślę, że sytuacja jest jasna.

- Wszystkie wiadomości radiowe zostały sprawdzone i myślę, że wszyscy zrozumieli, że moje komunikaty nie były szkodliwe. Nie wszyscy widzieli, że kiedy włączyłem radio, Andre był już na ścianie z uszkodzonym zawieszeniem. Było gorąco. Na pewno nie zrobiłbym tego ponownie, ale gdyby było naprawdę źle, kara mogła być bardziej surowa - dodał.