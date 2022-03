Richard Verschoor odniósł w sobotę swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 2. Drugi wyścig nie był tak udany dla kierowcy zespołu Trident. Holender został wyeliminowany przez swojego kolegę z zespołu Enzo Fittipaldiego.

Po wyścigu 21-latek w gorzkich słowach wypowiedział się na Twiterze na temat stylu jazdy Roya Nissany'ego, który walczył m.in. z Dennisem Haugerem a także z samym Verschoorem.

- Szczerze to śmieszne. Nie powinien mieć licencji.

Richard Verschoor, Trident, Logan Sargeant, Carlin, Felipe Drugovich, MP Motorsport, Olli Caldwell, Campos Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Następnie Verschoor wytłumaczył w wywiadzie dla Motorsport.com, co miał nam myśli.

- Nie rozumiem, jak możesz się ścigać, aby zniszczyć tylko opony, ale on przekracza wszelkie zasady, jego jazda jest niebezpieczna.

Kierowca z Holandii dodał, że chce porozmawiać z dyrektorem wyścigu na temat jazdy Izraelczyka.

- Bardzo chciałbym z nim porozmawiać. To niewiarygodne, że nikt nie zwrócił uwagi na to, jak on jeździ i nie ukarał go za to. Rozumiem, że go teraz nie zdyskwalifikują, ale mogliby mu przypomnieć, co nie jest dopuszczalne podczas wyścigu - podsumował Verschoor.