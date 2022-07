Kierowca Tridenta startował do wyścigu z ósmego miejsca. Był najwyżej plasowanym zawodnikiem, który zdecydował się na slicki, podczas gdy siódemka kierowców przed nim wybrała opony na mokrą nawierzchnię.

Po pierwszych zakrętach wydawało się to co najmniej ryzykowną taktyką. Tor w wielu miejscach wciąż był mokry, co utrudniło zawodnikom walkę na początku wyścigu. Jehan Daruvala, uderzył w bolid Marcus Armstronga, obracając go i kończąc tym samym udział Nowozelandczyka w wyścigu.

Na tory wyjechał samochód bezpieczeństwa, a sama nitka zaczęła przesychać. Krótko po restarcie zapanował chaos, gdy na 6 okrążeniu cała pierwsza siódemka zjechała po slicki. W cztery zakręty Verschoor przeskoczył z ósmego miejsca, na pozycję lidera.

Holender nie spoczął na laurach i od razu zaczął budować przewagę nad resztą stawki. Parę okrążeń później Verschoor był już 5 sekund przed drugim Jehanem Daruvalą. Pogoń z dołu tabeli prowadził Logan Sargeant, przebijając się na czwarte miejsce, ale Amerykanin nie był w stanie już zagrozić liderom.

Na przedostatnim okrążeniu, na drugie miejsce wskoczył Roberto Merhi, po wyprzedzeniu Daruvali. Radość Hiszpana nie trwała jednak długo, po tym jak sędziowie wlepili mu 10 sekund kary za naruszenie limitów toru, co zdegradowało go na piąte miejsce.

Na trzecią pozycję awansował Sargeant, przed Fittipaldim. Szóstą lokatę zajął Denis Hauger, a siódmy przyjechał kierowca Van Amersfoort Racing, Jake Hughes. Olli Caldwell zdobył pierwsze punkty w sezonie, dojeżdżając od mety jako ósmy, a Iwasa i Vips skompletowali pierwszą dziesiątkę.