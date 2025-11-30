Verschoor wygrywa, Fornaroli coraz bliżej tytułu
Richard Verschoor kontrolował przebieg sprinterskiego wyścigu Formuły 2 w Katarze i pewnie dowiózł zwycięstwo na do mety toru Lusail.
Richard Verschoor, MP Motorsport
Autor zdjęcia: Formula Motorsport Ltd
Kierowca MP Motorsport zamienił odwrócone pole position na ósmy triumf w karierze w F2, choć końcówka wyścigu nie obyła się bez dramatów i dwóch neutralizacji. Holender tym samym przeskoczył w klasyfikacji generalnej Luke'a Browninga (Hitech) i przed wyścigiem głównym zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, dając sobie szansę na powrót do walki o mistrzowski tytuł.
Joshua Dürksen (AIX Racing) przeciął linię mety jako drugi, a trzecie miejsce – po efektownym ataku na ostatnim okrążeniu – zgarnął Rafael Villagómez z zespołu Van Amersfoort Racing.
Przebieg wyścigu
Start należał do Dürksena, który zaliczył atomowy start z drugiego pola startowego i przejął prowadzenie z rąk Verschoora. Debiutujący w ten weekend w F2 Nikola Tsolov (Campos Racing) wskoczył na trzecie miejsce, wykorzystując zamieszanie na dojeździe do pierwszego zakrętu.
Lider klasyfikacji generalnej, Leonardo Fornaroli, od początku miał dużo pracy – już na pierwszym okrążeniu toczył wewnętrzne walki z zespołowym partnerem Romanem Stankiem. Atakował ponownie na drugim kółku, lecz Invicta Racing nie zamierzała ingerować w tą walkę.
Po znalezieniu się w systemie DRS na czwartym okrążeniu Verschoor dopadł Duerksena i pewnie odzyskał prowadzenie w pierwszym zakręcie. Holender podkręcił tempo i szybko odjechał reszcie stawki na bezpieczną odległość.
W środku stawki Victor Martins (ART Grand Prix) miał zdecydowanie mniej powodów do radości – wyjazd poza tor na 12. okrążeniu zrzucił go za Dino Beganovicia (Hitech), a chwilę później stracił jeszcze pozycję na rzecz Gabriele Miniego (Prema).
Pierwsza neutralizacja pojawiła się na 14. okrążeniu. W interwencję sędziów zamieszani byli kierowcy Tridenta – kolizja debiutujących w Katarze Laurensa van Hoepena i Jamesa Whartona zakończyła wyścig tego drugiego po utknięciu w pułapce żwirowej.
Podczas samochodu bezpieczeństwa czterosekundowa przewaga Verschoora wyparowała w powietrze, a część kierowców – w tym Stanek – zaryzykowała zjazd po miękkie opony. Ryzyko okazało się zbędne, ponieważ neutralizacja została wydłużona, gdy Kush Maini (DAMS) zatrzymał się na torze z powodu niedokręconego koła.
Restart na 17. okrążeniu nie zmienił układu sił. Verschoor od razu odbudował przewagę, a po trzech kółkach znów miał ponad dwie sekundy nad Duerksenem. Tsolov utrzymywał trzecie miejsce, choć wyraźnie brakowało mu tempa względem czołowej dwójki.
Drugą neutralizację wywołał obrót Ciana Shieldsa (AIX Racing) na wyjściu z piątego zakrętu, a dyrektor wyścigu postanowił wznowić wyścig na ostatnie okrążenie, co zapowiadało spory chaos w walce o pozyje.
Verschoor świetnie wznowił wyścig po raz kolejny i nie pozwolił Duerksenowi zbliżyć się na dystans ataku. Za ich plecami doszło do ostrego starcia. Villagómez zaatakował Tsolova z zewnętrznej strony pierwszego zakręty, zostając szeroko wywiezionym przez Bułgara.
Meksykanin odwdzięczył się tym samym w drugim zakręcie i wypchnął Tsolova, który spadł ostatecznie na odległe dziesiąte miejsce.
Za podium uplasowali się Sebastián Montoya (Prema), Alexander Dunne (Rodin), Fornaroli, Martinius Stenshorne (Rodin) oraz Jak Crawford (DAMS), który awansował z odległego P15 na P8.
W klasyfikacji generalnej Fornaroli powiększył prowadzenie i lideruje z dorobkiem 191 punktów. Crawford po zdobyciu jednego punktu zatrzymał się na 170 punktach, a Verschoor ma do niego tylko 8 punktów straty.
Wyniki sprintu F2 w Katarze
WYŚCIG1
|Poz.
|Kierowca
|#
|Okr.
|Czas
|Różnica
|km/h
|Boksy
|Punkty
|Nie ukończył
|Bonus
|1
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|23
|
42'36.481
|10
|1
|2
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|23
|
+0.970
42'37.451
|0.970
|8
|3
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|23
|
+1.607
42'38.088
|0.637
|6
|4
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|23
|
+2.120
42'38.601
|0.513
|5
|5
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|23
|
+2.347
42'38.828
|0.227
|4
|6
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|23
|
+2.880
42'39.361
|0.533
|3
|7
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|23
|
+3.933
42'40.414
|1.053
|2
|8
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|23
|
+4.265
42'40.746
|0.332
|1
|9
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|23
|
+4.548
42'41.029
|0.283
|10
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|23
|
+6.490
42'42.971
|1.942
|11
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|23
|
+6.737
42'43.218
|0.247
|12
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|23
|
+7.030
42'43.511
|0.293
|13
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|23
|
+7.399
42'43.880
|0.369
|1
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|23
|
+7.728
42'44.209
|0.329
|1
|15
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|23
|
+8.312
42'44.793
|0.584
|1
|16
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|23
|
+8.948
42'45.429
|0.636
|17
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|23
|
+9.959
42'46.440
|1.011
|1
|18
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|23
|
+10.068
42'46.549
|0.109
|1
|19
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|23
|
+10.164
42'46.645
|0.096
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|19
|
+4 Laps
34'16.222
|4 Laps
|1
|Nie ukończył
|dnf
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|14
|
+9 Laps
24'20.306
|5 Laps
|1
|Nie ukończył
|dnf
|
J. Wharton Trident
|23
|13
|
+10 Laps
22'25.491
|1 Lap
|Nie ukończył
|Pełne wyniki
