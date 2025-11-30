Wszystkie serie
FIA F2 Lusail

Verschoor wygrywa, Fornaroli coraz bliżej tytułu

Richard Verschoor kontrolował przebieg sprinterskiego wyścigu Formuły 2 w Katarze i pewnie dowiózł zwycięstwo na do mety toru Lusail.

Kamil Domagalski
Opublikowano:
Richard Verschoor, MP Motorsport

Richard Verschoor, MP Motorsport

Autor zdjęcia: Formula Motorsport Ltd

Kierowca MP Motorsport zamienił odwrócone pole position na ósmy triumf w karierze w F2, choć końcówka wyścigu nie obyła się bez dramatów i dwóch neutralizacji. Holender tym samym przeskoczył w klasyfikacji generalnej Luke'a Browninga (Hitech) i przed wyścigiem głównym zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, dając sobie szansę na powrót do walki o mistrzowski tytuł.

Joshua Dürksen (AIX Racing) przeciął linię mety jako drugi, a trzecie miejsce – po efektownym ataku na ostatnim okrążeniu – zgarnął Rafael Villagómez z zespołu Van Amersfoort Racing.

Przebieg wyścigu

Start należał do Dürksena, który zaliczył atomowy start z drugiego pola startowego i przejął prowadzenie z rąk Verschoora. Debiutujący w ten weekend w F2 Nikola Tsolov (Campos Racing) wskoczył na trzecie miejsce, wykorzystując zamieszanie na dojeździe do pierwszego zakrętu.

Lider klasyfikacji generalnej, Leonardo Fornaroli, od początku miał dużo pracy – już na pierwszym okrążeniu toczył wewnętrzne walki z zespołowym partnerem Romanem Stankiem. Atakował ponownie na drugim kółku, lecz Invicta Racing nie zamierzała ingerować w tą walkę.

Po znalezieniu się w systemie DRS na czwartym okrążeniu Verschoor dopadł Duerksena i pewnie odzyskał prowadzenie w pierwszym zakręcie. Holender podkręcił tempo i szybko odjechał reszcie stawki na bezpieczną odległość.

W środku stawki Victor Martins (ART Grand Prix) miał zdecydowanie mniej powodów do radości – wyjazd poza tor na 12. okrążeniu zrzucił go za Dino Beganovicia (Hitech), a chwilę później stracił jeszcze pozycję na rzecz Gabriele Miniego (Prema).

Pierwsza neutralizacja pojawiła się na 14. okrążeniu. W interwencję sędziów zamieszani byli kierowcy Tridenta – kolizja debiutujących w Katarze Laurensa van Hoepena i Jamesa Whartona zakończyła wyścig tego drugiego po utknięciu w pułapce żwirowej.

Podczas samochodu bezpieczeństwa czterosekundowa przewaga Verschoora wyparowała w powietrze, a część kierowców – w tym Stanek – zaryzykowała zjazd po miękkie opony. Ryzyko okazało się zbędne, ponieważ neutralizacja została wydłużona, gdy Kush Maini (DAMS) zatrzymał się na torze z powodu niedokręconego koła.

Restart na 17. okrążeniu nie zmienił układu sił. Verschoor od razu odbudował przewagę, a po trzech kółkach znów miał ponad dwie sekundy nad Duerksenem. Tsolov utrzymywał trzecie miejsce, choć wyraźnie brakowało mu tempa względem czołowej dwójki.

Drugą neutralizację wywołał obrót Ciana Shieldsa (AIX Racing) na wyjściu z piątego zakrętu, a dyrektor wyścigu postanowił wznowić wyścig na ostatnie okrążenie, co zapowiadało spory chaos w walce o pozyje. 

Verschoor świetnie wznowił wyścig po raz kolejny i nie pozwolił Duerksenowi zbliżyć się na dystans ataku. Za ich plecami doszło do ostrego starcia. Villagómez zaatakował Tsolova z zewnętrznej strony pierwszego zakręty, zostając szeroko wywiezionym przez Bułgara.

Meksykanin odwdzięczył się tym samym w drugim zakręcie i wypchnął Tsolova, który spadł ostatecznie na odległe dziesiąte miejsce.

Za podium uplasowali się Sebastián Montoya (Prema), Alexander Dunne (Rodin), Fornaroli, Martinius Stenshorne (Rodin) oraz Jak Crawford (DAMS), który awansował z odległego P15 na P8.

W klasyfikacji generalnej Fornaroli powiększył prowadzenie i lideruje z dorobkiem 191 punktów. Crawford po zdobyciu jednego punktu zatrzymał się na 170 punktach, a Verschoor ma do niego tylko 8 punktów straty.

Wyniki sprintu F2 w Katarze

WYŚCIG1

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Bonus
1 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 23

42'36.481

       10   1
2
J. Duerksen AIX Racing
 20 23

+0.970

42'37.451

 0.970     8    
3 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 23

+1.607

42'38.088

 0.637     6    
4 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 23

+2.120

42'38.601

 0.513     5    
5
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 23

+2.347

42'38.828

 0.227     4    
6
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 23

+2.880

42'39.361

 0.533     3    
7
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 23

+3.933

42'40.414

 1.053     2    
8 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 23

+4.265

42'40.746

 0.332     1    
9
D. Beganovic Hitech TGR
 8 23

+4.548

42'41.029

 0.283          
10
N. Tsolov Campos Racing
 3 23

+6.490

42'42.971

 1.942          
11 France V. Martins ART Grand Prix 14 23

+6.737

42'43.218

 0.247          
12
G. Minì Prema Powerteam
 10 23

+7.030

42'43.511

 0.293          
13 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 23

+7.399

42'43.880

 0.369   1      
14
O. Goethe MP Motorsport
 5 23

+7.728

42'44.209

 0.329   1      
15
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 23

+8.312

42'44.793

 0.584   1      
16 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 23

+8.948

42'45.429

 0.636          
17
L. Browning Hitech TGR
 7 23

+9.959

42'46.440

 1.011   1      
18
A. Lindblad Campos Racing
 4 23

+10.068

42'46.549

 0.109   1      
19
L. Van Hoepen Trident
 22 23

+10.164

42'46.645

 0.096          
dnf
C. Shields AIX Racing
 21 19

+4 Laps

34'16.222

 4 Laps   1   Nie ukończył  
dnf India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 14

+9 Laps

24'20.306

 5 Laps   1   Nie ukończył  
dnf
J. Wharton Trident
 23 13

+10 Laps

22'25.491

 1 Lap       Nie ukończył  
Pełne wyniki  
