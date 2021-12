Zastępstwo za Fittipaldiego

Verschoor jeździł dla MP Motorsport w pierwszych sześciu odsłonach tegorocznych mistrzostw F2, ale został zastąpiony przez Jacka Doohana na ostatnie dwie rundy z powodu „problemów finansowych”.

Dołączy jednak do Charouza w miejsce Fittipaldiego, który dochodzi do siebie po zderzeniu z Theo Pourchaire'em w Arabii Saudyjskiej w ostatni weekend.

Pourchaire nie ruszył ze swojego pola do niedzielnego wyścigu, a Enzo Fittipaldi nie zdołał ominąć stojącego bolidu, w efekcie czego doszło do nieprzyjemnej kraksy.

Po wypadku Fittipaldi wyjawił, że ma złamaną prawą piętę, ma sporo skaleczeń i jest poobijany, podczas gdy Pourchaire stwierdził, że „nic mu nie jest”.

W tweecie przed nadchodzącym weekendem Verschoor napisał: - Przede wszystkim chciałbym wyrazić moje słowa wsparcia dla Enzo Fittipaldiego. Mam nadzieję, że wrócisz do zdrowia i to bardzo szybko. Nieoczekiwanie, ale jestem szczęśliwy, że wracam do ścigania i cieszę się, że mogę to zrobić z Charouz Racing. Mam nadzieję, że możemy zakończyć ten sezon razem na wysokim poziomie.

Holenderski kierowca zajmuje dziesiąte miejsce w klasyfikacji mistrzostw z 55 punktami na koncie. Wygrał wyścig sprinterski w Silverstone przy odwróconej stawce startowej, co było również jego pierwszym podium w F2.

W ten weekend będzie ścigał się u boku Guilherme Samaia. Ich ekipa Charouz zajmuje obecnie dziesiątą lokatę w klasyfikacji zespołowej.

Verschoor zmagał się ze sporymi problemami finansowymi w tym sezonie, pracując nad budżetem z wyścigu na wyścig. Wszystkim zajmował się sam, nie zatrudniając menadżera.

Czytaj również: Powrót na pożegnanie z Formułą 2