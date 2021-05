Zhou drugi raz z rzędu

Zhou zaliczał 50 start w FIA Formula 2 Championship. UNI-Virtuosi Racing ustrzelił dublet w pierwszym sprincie. Felipe Drugovich finiszował 2,3 sekundy za kierowcą z Szanghaju. Trzeci na mecie, Roy Nissany sięgnął po pierwsze podium w F2..

Zhou prowadził od startu do mety. Drugovich ruszający z pierwszego rzędu, na Sainte-Dévote spadł za Christiana Lundgaarda. Kolejne miejsca zajmowali Nissany, Boschung, Vips, Ticktum i Pourchaire.

Robert Szwarcman uderzył w barierę na Place du Casino, uszkodził przednie skrzydło i zmieniał nos Dallary, a po 4 okrążeniu wycofał się z wyścigu.

Od 13 kółka Dallara Christiana Lundgaarda dymiła i gubiła olej. Junior Alpine F1 zjechał z toru na Mirabeau podczas 15 okrążenia. W drugim sektorze wywieszono żółte flagi. Felipe Drugovich przejął P2 - ze stratą 5 sekund do Zhou.

W pojedynku o dwa punkty za najszybsze okrążenie Dan Ticktum uzyskał 1.22,402 (19) i 1.22,340 (21). Jüri Vips odpowiedział czasem 1.22,125 (22).

Zhou oddalił się na 8,1 sekundy od Drugovicha, nim na 24 okrążeniu zarządzono VSC, a następnie interweniował Safety Car. Gianluca Petecof najechał na krawężnik pod basenem i uderzył w barierę prawym przednim kołem.

Neutralizację zakończono po 27 okrążeniu. Przewaga Zhou zmalała do sekundy, ale lider kontrolował sytuację. Na przedostatnim okrązeniu Marino Sato uderzył w barierę pod kaplicą św. Dewoty. Ograniczono się do żółtych flag w pierwszym sektorze.

Na finiszu Marcus Armstrong odebrał dziesiąte miejsce Jehanowi Daruvali. Nowozelandczyk wystartuje w drugim sprincie z pole position. Rodak Armstronga, Liam Lawson uzupełni obsadę pierwszego rzędu.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing leads Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi at the start of the race

Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi, Race Winner Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing and Roy Nissany, Dams on the podium with the trophy

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images