Zwycięstwo Ghiotto, Latifi wicemistrzem

Przyszłoroczny kierowca R-Motorsport w GT World Challenge Europe, Ghiotto odniósł szóste zwycięstwo w GP2/F2, czwarte w tym sezonie. Drugie miejsce w dodatku do bonusowych punktów za najszybsze okrążenie, zapewniło Nicholasowi Latifiemu wicemistrzostwo FIA Formula 2 Championship. Na trzecim stopniu podium stanął Sérgio Sette Câmara.

Nyck de Vries, trzynasty w końcowym sprincie, z 266 punktami na koncie wyprzedził w końcowej klasyfikacji Latifiego (214), Ghiotto (207), Sette Câmarę (204) i Aitkena (160).

Giuliano Alesi liderował po starcie z pole position. Ghiotto pozbawił Latifiego drugiego miejsca. Mick Schumacher zostawił za sobą Sette Câmarę i zajmował siódmą lokatę - za Ilottem, Matsushitą i Delétrazem.

Louis Delétraz tasował się z Nobuharu Matsushitą. Sette Câmara wyprzedził Schumachera (6). W trakcie 8 okrążenia Luca Ghiotto objął prowadzenie, mijając Alesiego na zakręcie 11. W tym samym miejscu Sette Câmara zostawił za sobą Delétraza (9). Nicholas Latifi odebrał Alesiemu P2 (10).

W Dallarze Artioma Markiełowa powtórzył się wczorajszy problem z redukcją biegów. Rosjanin zjechał po 10 okrążeniu, zwalniając 12 pozycję. Callum Ilott ograł kolegę z Ferrari Academy, Giuliano Alesiego (11). Sette Câmara wyprzedził Matsushitę (13) i Alesiego (16).

Luca Ghiotto uzyskał 3,7-sekundową przewagę nad Latifim, nim na 17 okrążeniu zarządzono VSC. Sean Gelael zaparkował na poboczu zakrętu 11. Po wznowieniu ścigania Matewos Isaakian zaliczył kontakt z Nikitą Mazepinem i zatrzymał Dallarę na zakręcie 9. Mazepin zjechał z uszkodzonym przednim skrzydłem. Ponownie obowiązywał VSC. Nikitę Mazepina ukarano 10 sekundami.

Po zielonej fladze, na przedostatnim okrążeniu Louis Delétraz zepchnął Nobuharu Matsushitę na P7. Sérgio Sette Câmara awansował na podium kosztem Calluma Ilotta. Jack Aitken zabrał ósme miejsce i punkt Mickowi Schumacherowi.

Giuliano Alesi, Trident, leads Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing, and Nicholas Latifi, Dams, at the start of the race

