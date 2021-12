Oscar Piastri utrzymał swoją pierwszą pozycję na starcie. W trakcie pierwszego okrążenia doszło do zaciętej walki o drugie miejsce między Jackiem Doohanem, a Guanyu Zhou. Doohan popełnił błąd i wyjechał poza tor, podczas powrotu zahaczył o tył bolidu Zhou i stracił kontrolę nad samochodem, lądując następnie na barierach.

Do kontaktu doszło także między Christianem Lundgaardem, a Juri Vipsem. Estończyk został ukarany karą 5 sekund za spowodowanie kolizji. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, który zjechał do boksów pod koniec czwartego kółka.

Na siódmym okrążeniu pierwsi kierowcy zaczęli zjeżdżać do boksów. U swoich mechaników pojawili się Liam Lawson oraz Christian Lundgaard. Z czasem zaczęli zjeżdżać kolejni zawodnicy, w tym lider wyścigu Oscar Piastri, który wyjechał z alei na trzynastej pozycji.

Nowym liderem został Theo Pouchaire. Za reprezentantem Art GP znajdował się Felipe Drugovich, który starał się wyprzedzić Francuza.

Na szesnastym okrążeniu Juri Vips strącił pachołek w ostatnim zakręcie. Podobna sytuacja miała miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji F1, wtedy zatrzymano sesję. W tym wypadku dyrektor wyścigu wywiesił przez chwilę żółtą flagę, aby porządkowy mógł zabrać pachołek z toru.

Na 23 okrążeniu Dan Ticktum zacięcie walczył o 13 pozycję z Liamem Lawsonem. Brytyjczyk podczas wyprzedzania w zakręcie dziewiątym uderzył w bok bolidu reprezentanta Hitech GP.

Na 25 okrążeniu kolejni kierowcy zaczęli zjeżdżać do boksu, dzięki czemu Piastri przebił się na szóstą lokatę.

Dwa kółka później Theo Pourchaire zjechał do alei, nowym liderem został Drugovich. Francuz wrócił do rywalizacji na szóstej pozycji. Brazylijczyk zjechał do swoich mechaników okrążenie później, wracając na tor przed Theo Pouchairem. Kierowca Art GP szybko poradził sobie z zawodnikiem UNI-Virtuosi przebijając się na czwartą lokatę. Na pierwsze miejsce powrócił Oscar Piastri.

Robert Szwarcman zgłosił przez team radio, że jego opony są w fatalnym stanie. Coraz bardziej do Rosjanina zbliżali się Pouchaire i Drugovich.

Liam Lawson pod koniec wyścigu zatrzymał się na poboczu w trzecim sektorze. Podopieczny Red Bulla miał problemy z bolidem. Na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Przed wywieszeniem żółtej flagi Drugovich wyprzedził Pouchaire'a. Po wznowieniu wyścigu dwójka wcześniej wspomnianych kierowców poradziła sobie z Robertem Szwarcmanem.

Na ostatnim okrążeniu Jehan Daruvala otrzymał karę 5 sekund za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.

Pierwszy do mety dojechał Oscar Piastri, który odniósł swoje ostatnie zwycięstwo w Formule 2.

Wyniki - Wyścig 3