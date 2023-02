Mattias Ekstrom zdobył tytuł World RX w 2016 roku za kierownicą Audi S1, odnosząc cztery zwycięstwa, które pomogły mu pokonać Johana Kristofferssona w walce o koronę. Jego ostatnie występy w World RX odbyły się z zespołem Munnich Motorsport SEAT w 2021 roku.

Samochody elektryczne nie są obce Szwedowi, który wygrał inauguracyjne mistrzostwa ETCR w 2021 roku, wziął udział w debiutanckim sezonie Extreme E dla Abt Cupra w tym samym roku, a także rywalizował w dwóch poprzednich edycjach Rajdu Dakar z RS Q e-tron Audi E2, który zawiera trzy silniki elektryczne.

Świeżo po czwartym zwycięstwie w Race of Champions w zeszłym miesiącu, Ekstrom dołączy do Rallycross Promoter jako jego reprezentant we wszystkich sprawach sportowych związanych z mistrzostwami świata.

Czytaj również: Znamy kalendarz FIA World RX 2023

- Chętnie skorzystam z mojego doświadczenia, aby wzmocnić serię na ważnym etapie jej historii. Oznacza to, że będę ściśle współpracował z kierowcami, zespołami, torami, partnerami i FIA, a także oczywiście z Arne [Dirksem, dyrektorem wykonawczym] i resztą zespołu Rallycross Promoter - powiedział Ekstrom.

Ekstrom został zainspirowany do zaangażowania się w sporty motorowe przez swojego ojca Bengta, który sam był zawodnikiem rallycrossowym. Szwed powiedział, że pasjonuje go sukces tej dyscypliny.

- Chociaż sam nie startowałem w rallycrossie aż do 2013 roku, pod pewnymi względami wszystko zaczęło się dla mnie od niego. W swojej dziewięcioletniej historii World RX pokazało już swój potencjał pobudzania wyobraźni fanów w sposób, jaki osiąga niewiele dyscyplin - przyznał Ekstrom.

Po rozpoczęciu nowej ery w 2022 roku, kiedy tylko osiem samochodów rywalizowało w zawodach przez większość sezonu, ważnym priorytetem jest przyciągnięcie większej liczby producentów do mistrzostw.

- Wszystkie składniki są po to, aby przyciągnąć nowe pokolenia fanów i sprawić, że te mistrzostwa odniosą prawdziwy sukces. W przyszłości cały sport motorowy będzie oceniany na podstawie jego trwałości. Czas na działanie jest teraz - podsumował Szwed.