Ekström pokonał Kristofferssona

Dla "Ekiego" to jedenaste zwycięstwo w mistrzostwach świata, pierwsze od Estering 2017. Po wyścigu Kristoffersson otrzymał 5 sekund kary za przejechanie słupków, ograniczających tor. Na drugie miejsce awansował Kevin Hansen, na trzecie Timo Scheider.

Podobnie jak wczoraj, pierwsze i trzecie kwalifikacje padły łupem Kristofferssona, a w drugich najszybszy był Ekström. Następne miejsca przed półfinałami zajmowali Andreas Bakkerud, Robin Larsen, Kevin Hansen i Krisztián Szabó.

W pierwszym półfinale Johan Kristoffersson pokonał Kevina Hansena o 1,8 sekundy. Andreas Bakkerud przebił się na trzecie miejsce. Timur Timerzjanow po kontakcie minął Timmy'ego Hansena. Anton Marklund zamknął klasyfikację.

Robin Larsson prowadził po rozpoczęciu drugiego półfinału i dotarł do mety 0,7 sekundy przed kolegą z zespołu, Mattiasem Ekströmem. Timo Scheider awansował jako trzeci, zostawiając za sobą Krisztiána Szabó i Niclasa Grönholma. René Münnich odpadł na drugim okrążeniu.

Po rozpoczęciu finału Larsson znalazł się przed Kristofferssonem, ale został skierowany na pobocze pierwszego zakrętu. Ekström i Hansen od razu zaliczyli Joker Lap. Larsson uczynił to na drugim okrążeniu.

Mattias Ekström przewodził pogoni za Johanem Kristofferssonem. Różnica pomiędzy Szwedami zmieniała się z 2,1 (2) na 2,4 (3), 2,7 (3) i 2,0 sekundy (5). Kristoffersson ostro atakował na Joker Lapie - i uderzył w dwa słupki. Hansen i Scheider wyprzedzili Larssona.

- To był bardzo ekscytujący weekend - powiedział Mattias Ekström. - Wczoraj nie do końca się udało. Dzisiaj pogoda była już stabilna. Trochę poprawiliśmy samochody. Robin miał dobry start i przyczynił się do sukcesu. W finale miałem przed sobą wolny tor. Utrzymywałem dystans do Johana. Musiałem jechać perfekcyjnie na centymetry. Od dawna nikt nie pokonał Johana w równej walce. To się często nie zdarza. Dla mnie to wielkie zwycięstwo!

Plan zakładał start tutaj. Nadal mam zobowiązania, które kolidują z niektórymi terminami. Finlandia byłaby fajna, ale potem ciężko będzie pozostać w mistrzostwach. W tej chwili nie ma takich planów.

- To był taki fajny finał! - mówił Johan Kristoffersson. - Robin zaliczył naprawdę dobry start. Po kontakcie straciłem trochę czasu. Musiałem znowu wpaść w rytm, utrzymać przewagę nad Mattiasem. Było naprawdę ciasno. Mówili mi przez radio, że muszę mocno cisnąć. Na Joker Lapie dałem z siebie wszystko. Nie przejechałem jednego słupka, tylko dwa! Walka naprawdę mi się podobała.

- Od wczoraj team bardzo ciężko pracował - usłyszano od Kevina Hansena. - Nie mieliśmy tempa, ale zrozumieliśmy przyczynę i to dało dzisiaj efekty. W finale wykorzystałem błąd Robina. Było mega fajnie. To dobre rozpoczęcie sezonu, choć musimy nadal ciężko pracować.

W pierwszym finale Projekt E Ken Block wyprzedził Natalie Barratt i Hermanna Neubauera. Austriak miał kłopoty z półosią i na 4 okrążeniu spadł za Angielkę z Rallytechnology.

- Miałem dużo frajdy - przyznał Ken Block. - To było spore wyzwanie. Zmienialiśmy setup przez cały weekend. To dopiero początek. Ta kategoria ma wielkie możliwości.

WYNIKI FINAŁU

1. Mattias Ekström (S) Audi S1 EKS RX Quattro 4.28,907

2. Kevin Hansen (S) Peugeot 208 WRX +3,029

3. Timo Scheider (D) SEAT Ibiza RX +4,615

4. Johan Kristoffersson (S) Volkswagen Polo GTI RX +5,194

5. Robin Larsson (S) Audi S1 EKS RX Quattro +10,583

6. Andreas Bakkerud (N) Renault Mégane RS RX +31,949

PUNKTACJA

1. Kristoffersson 56, 2. Ekström 54, 3. Larsson 36, 4. K. Hansen 35, 5. Scheider 33, 6. Marklund 31, 7. T. Hansen 29, 8. Grönholm 28, 9. Bakkerud 23, 10. Szabó 23.

PROJEKT E

1. Ken Block (USA) Ford Fiesta ERX 4.50,414

2. Natalie Barratt (GB) Ford Fiesta ERX +15,296

3. Hermann Neubauer (A) Ford Fiesta ERX +26,125

PUNKTACJA

1 Block 24, 2. Neubauer 19, Barratt 19.