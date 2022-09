Rywalizacja w ramach podwójnej rundy Rallycrossowych Mistrzostw Świata zagości na torze Bikernieki w stolicy Łotwy, popularnym obiekcie, który jest stałym elementem kalendarza serii od 2016 roku. Z jego asfaltem o wysokiej przyczepności tradycyjnie duży nacisk będzie kładziony na strategie oponiarskie. Charakterystyka tego miejsca z wszechobecnymi barierami nie pozostawia miejsca na błędy.

Broniący mistrzostwa Johan Kristoffersson, który latem ubiegłego roku w Rydze udanie rozpoczął walkę o czwarty tytuł, przyjeżdża na Łotwę jako lider.

Reprezentant Volkswagen Dealerteam Bauhaus był mocno naciskany podczas pierwszej rundy przez duet Hansen World RX Team - Timmy’ego i Kevina Hansenów oraz parę Construction Equipment Dealer Team - Niclasa Gronholma i Klarę Andersson, nie wspominając o jego koledze z zespołu Ole Christianie Veibym, który po prawie siedmioletniej nieobecności w World RX zdołał wbić się do pierwszej trójki.

Veiby będzie odkrywał tor Bikernieki po raz pierwszy, ale dla braci Hansenów to znajome terytorium. Timmy triumfował na Łotwie w 2019 roku w drodze do tytułu. W zeszłym roku Gronholm zaliczył tam udane zawody, zapisując na swoje konto zwycięstwo oraz drugi stopień podium. Zarówno on, jak i jego koleżanka zespołowa - Andersson udowodnili w Norwegii, że w tym roku będą siłą, z którą należy się liczyć. Młoda Szwedka zebrała duże pochwały za wspaniały występ w swoim debiucie w World RX.

W towarzyszących World RX Rallycrossowych Mistrzostwach Europy wszystkie oczy będą skierowane na lokalnego faworyta - Janisa Baumanisa, który ma zamiar powtórzyć swoje zwycięstwo w Euro RX1 z zeszłego sezonu. Startując w tym roku za kierownicą Peugeota 208 zespołu #YellowSquad, zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach za zwycięzcą z Nyirad i Holjes Antonem Marklundem.

- To oczywiście najwspanialszy moment w roku dla mnie - przyznał Baumanis. - Na pewno spoczywa na mnie większa odpowiedzialność niż podczas jakiejkolwiek innej imprezy, ale także mogę cieszyć się świetnym wsparciem. W zeszłym roku zanotowałem tu dobry wynik i chcę to powtórzyć w obecnym sezonie.

W Rydze, w mistrzostwach Europy, powalczą również Polacy - Marcin Gagacki oraz Dariusz Topolewski, obaj zasiadający w Fiestach RX zespołu Oponeo Motorsport.

Video: World RX of Norway 2022 - Euro RX1