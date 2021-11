Johan Kristoffersson zwyciężył wczorajszą rundę World RX na Nurburgring, która odbyła się w zimowych warunkach.

Na drugim miejscu w finałowym wyścigu dojechał Timmy Hansen, który jest liderem mistrzostw. Szwed jednak został po kilku godzinach zdyskwalifikowany wraz z Enzo Ide. Powodem dyskwalifikacji kierowców było wzajemne spychanie się podczas finałowej rywalizacji. Mimo sukcesu Kristoffersson stwierdził, że to był dla niego ciężki dzień.

- Psychiczne to był ciężki dzień. Warunki były niezwykle trudne i musieliśmy się jak najszybciej do nich dostosować. Być może było to największe wyzwanie, jakie kiedykolwiek miałem w samochodzie rally crossowym.

Wczorajsza dyskwalifikacja sprawiła, że Johan Kristoffersson traci do Timmiego Hansena tylko cztery punkty. Dzisiejsza, druga runda na Nurburgring zadecyduje o tym, kto zostanie mistrzem świata.