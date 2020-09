Kristoffersson chce walczyć o trzeci tytuł

Poprzedni występ Kristofferssona w World RX miał miejsce w ostatnich zawodach jego rekordowego sezonu 2018, kiedy wygrał jedenaście z dwunastu rund i zdobył drugi tytuł. Po roku ścigania się w wyścigach i rajdach, Kristoffersson powrócił do rallycrossu na rok 2020.

Za sobą ma już trzy starty w tym sezonie, w serii RallyX Nordic, gdzie odniósł dwa zwycięstwa, jedno z nich w Holjes.

- Dążę do trzeciego złotego medalu i mamy to, czego potrzeba, aby walczyć o tytuł - powiedział Johan Kristoffersson, który w tym roku będzie znów startował Polo RX. - To jednak duża różnica w porównaniu z sytuacją, gdy jeździłem dla PSRX Volkswagen Sweden (2017-2018). Nie da się wszystkiego nadrobić, ale zrobimy co w naszej mocy, aby walczyć na najwyższym poziomie.

- Potrzebowałem tylko kilku okrążeń, aby ponownie znaleźć właściwe wyczucie, kiedy testowaliśmy w Strangnas w Szwecji w zeszłym tygodniu - kontynuował. - Do tego ściganie się w skandynawskiej serii było bardzo ważne w przygotowaniach do World RX.

- Nadchodzący sezon jest oczywiście bardzo wyjątkowy, z testami na koronawirusa, maską na twarzy i bez kibiców na zawodach, a biorąc udział w dwóch rundach w weekend, już od samego początku trzeba być bardzo czujnym - dodał 31-latek.

Swecon World RX of Sweden odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia.