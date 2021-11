Rywalizacja między dwójką pretendentów została podgrzana już podczas kwalifikacji. W Q1 oraz Q3 najlepszy okazał się Kristoffersson. Jedynie w Q2 Szwed ustąpił miejsca Enzo Ide i Timmiemu Hansenowi, kończąc na trzecim miejscu. Hansen przez całą sejsę kwalifikacyjną trzymał się blisko swojego rodaka, z którym rywalizował o tytuł, kończąc każdą z części w pierwszej trójce. Podczas półfinałów dwójka Szwedów startowała w oddzielnych grupach.

W pierwszym półfinale ponownie ze świetnej strony pokazał się Hansen, wyrabiając sobie niewielką przewagę nad swoim kolegą z zespołu, Enzo Ide oraz niezrzeszonym Guerlainem Chicheritem. W drugim półfinale to brat Timmiego Hansensa - Kevin okazał się najszybszy. Lider mistrzostw świata dojechał do mety trzeci, co oznaczało, że w finałowym wyścigu musiał startować z końcowej linii.

Podczas finału to Niclas Gronholm, jako pierwszy dojechał do mety. Kevin Hansen starał się pomóc bratu trzymając za plecami Johana Kristofferssona, który był na trzeciej lokacie. Timmi Hansen nie zdołał wyprzedzić rodaka, kończąc finał na czwartym miejscu.

Finałowa potyczka sprawiła, że dwójka kierowców zrównała się punktami w klasyfikacji generalnej (każdy miał po 217 punktów). Mimo tego Kristoffersson przeskoczył w tabeli na pierwszą pozycję i to on został tegorocznym mistrzem świata. Jest to już jego trzeci tytuł mistrzowski. Szwed jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii serii.

Mistrzostwa konstruktorów zwyciężyła ekipa Hansen World RX Team.

... więcej wkrótce