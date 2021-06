Kristoffersson ma na koncie trzy mistrzowskie laury, zdobyte w latach 2017, 2018 i 2020. Wszystkie sukcesy - łącznie 24 zwycięstwa w World RX - odniósł korzystając z Volkswagena Polo.

Do obrony tytułu 32-letni Szwed stanie w nowym samochodzie i barwach. Kristoffersson wsiądzie do Audi S1, obsługiwanego przez zespół EKS JC, który powstał z fuzji EKS Mattiasa Ekstroma oraz JC Raceteknik Joela Christoffersona.

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, ze mogę wziąć udział w pełnym sezonie World RX - powiedział Kristoffersson. - Udział wraz z nowym zespołem to dla mnie dodatkowe wyzwanie. EKS JC wie, jak wygrywać wyścigi i mistrzostwa. Po pierwszych dwóch dniach testów widzimy, że możemy się wzajemnie uczyć i korzystać z własnych doświadczeń.

- Gdy wchodzisz do mistrzostw jako mistrz, zawsze celem jest ponowna wygrana, jednak nie będzie to łatwe zadanie. Już dwa razy byliśmy w takim położeniu i ponownie zrobimy wszystko, by wywalczyć koronę i w tym roku.

Kristoffersson wraz z Molly Taylor bierze również udział w Extreme E. Reprezentanci Rosberg X Racing widnieją na czele punktacji.

Sezon World RX ruszy za miesiąc w Barcelonie.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, and Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44, race and collide into the first corner of the final

Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images