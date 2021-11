Lancia Delta powraca

GCK Motorsport ożywi kultową Lancię Deltę Integrale poprzez opracowanie całkowicie elektrycznej wersji, która weźmie udział w World RX 2022.

Plany zaprojektowania i zbudowania nowej wersji słynnej Delty Integrale zbiegają się w czasie z potwierdzeniem, że francuski zespół GCK powróci do mistrzostw po tym, jak w tym roku zrezygnował z udziału, aby skupić się na rozwoju nowej Delty Evo-e. Zespół należący do Guerlaina Chicherita był stale obecny w serii od sezonu 2017.

W czasach swojej świetności, Delta Integrale stała się jednym z najbardziej znanych i utytułowanych samochodów w Rajdowych Mistrzostwach Świata, zdobywając osiem mistrzostw w latach 1988-1992 - pięć w klasyfikacji producentów i trzy trofea w klasyfikacji kierowców, podzielone między Juhę Kankkunena i Miki Biasiona.

Przyszły rok stanowi nową erę w World RX. Będzie to już rywalizacja elektrycznych supercarów RX1e. Samochody będą miały napęd na cztery koła, przy wykorzystaniu dwóch silników, opracowanych przez austriacką firmę Kreisel Electric. Łączna moc jednostki wynosi 500kW, co odpowiada 680 koniom mechanicznym.

- Jestem bardzo podekscytowany powrotem GCK do FIA World Rallycross Championship pod nowym elektrycznym szyldem - powiedział Chicherit. - Format zawodów doskonale nadaje się do stworzenia jednego z najbardziej ekscytujących widowisk sportowych z samochodami elektrycznymi. My wybraliśmy Lancię Deltę Integrale, ponieważ jest to pojazd, o którym wszyscy marzyliśmy.

- To samochód najbardziej niesamowity w swojej epoce, który do dziś cieszy się ogromną popularnością - dodał. - Szykuje się pracowity rok dla GCK Motorsport, a cały zespół z niecierpliwością czeka na podjęcie tego wyzwania. Sporty motorowe przechodzą obecnie znaczące zmiany, których wpływ odczuwalny jest we wszystkich branżach.

Dyrektor wykonawczy mistrzostw Anne Dirks dodała: - Jako człowiek trzymający rękę mocno na pulsie, Guerlain rozumie, w jakim kierunku zmierza świat i aby iść do przodu, trzeba się dostosować, a jego myślenie o przyszłości uzupełnia prawdziwa pasja retro, czego dowodem jest wybór przez GCK samochodu na 2022 rok.

- Dorastałam oglądając epicką Lancię Deltę Integrale podbijającą rajdowe odcinki na całym świecie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Deltę Evo-e w akcji w World RX w przyszłym sezonie - dodała.

W najbliższy weekend Nurburgring będzie gospodarzem finałowej rundy Mistrzostw Świata Rallycross 2021.