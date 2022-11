Debiutuje Lancia Delta w nowym wcieleniu Niecały rok temu GCK Motorsport ogłosiło, że pracuje nad nowym elektrycznym samochodem rallycrossowym opartym na legendarnej Lancii Delta Integrale. Podczas World RX of Germany w następny weekend (12-13 listopada), kultowe włoskie auto ruszy do walki, dołączając do stawki FIA World Rallycross Championship na finał sezonu 2022.

Autor: Marcin Wyrzykowski W swoim oryginalnym wcieleniu, Lancia Delta dominowała w Rajdowych Mistrzostwach Świata pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych, zdobywając pięć tytułów w klasyfikacji producentów. Urodzony w latach osiemdziesiątych, założyciel i prezes GCK (Green Corp Konnection), Guerlain Chicherit, był zainspirowany wyczynami rodaka Didiera Auriola za kierownicą tej bestii z Grupy A. Kiedy francuski przedsiębiorca uruchomił w 2020 roku dział modernizowania klasyków, samochód projektu Giorgetto Giugiaro był oczywistym wyborem. W ten sposób narodziła się drogowa Lancia Delta Evo-e - zaprezentowana przez Chicherita podczas World RX na Nurburgringu w zeszłym roku, która jest teraz w końcowej fazie homologacji i wkrótce wejdzie do produkcji. Rallycrossowa wersja Lancii Delta Evo-e RX z napędem na cztery koła, również została zaprojektowana i wyprodukowana od podstaw w fabryce GCK Performance w Issoire w środkowej Francji. W zgrabnym połączeniu dawnej chwały i technologii przyszłości, wnętrze auta skrywa dwa silniki elektryczne generujące 500kW - odpowiednik 680 koni mechanicznych. Czterokrotny mistrz świata w narciarskim freeridingu i doświadczony zawodnik rallycrossowy oraz cross country - Chicherit, którego ostatni start w World RX miał miejsce 12 miesięcy temu na torze Nurburgring, zasiądzie za kierownicą tego samochodu w dniu jego debiutu, wykorzystując to wydarzenie jako przygotowanie do pełnej kampanii w 2023 roku. - Jestem naprawdę podekscytowany powrotem do World RX, po roku od mojego ostatniego występu w mistrzostwach - zachwycił się Chicherit. - Jedno jest pewne, nasza Lancia Delta Evo-e RX będzie wyróżniać się w stawce nowoczesnych samochodów w tej ultraspektakularnej serii. - Muszę pogratulować GCK Performance za fantastyczną pracę, jaką wykonali przez ostatnie dziewięć miesięcy. Jakość budowy i poziom wykończenia są niesamowite. Nie mam wątpliwości, że Lancia zrobi wrażenie na wielu osobach. Oczywiście będziemy potrzebowali trochę czasu, aby opanować samochód i uczynić go konkurencyjnym, ale w tej chwili po prostu nie mogę doczekać się wyjazdu na tor - podsumował. Video: World RX of Catalunya 2022 akcje Bet here Bet now Bet here Bet now Poprzedni artykuł Kristoffersson mistrzem świata akcje