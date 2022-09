Przed entuzjastycznym tłumem łotewskich kibiców, druga runda nowej elektrycznej ery World RX miała kilka sensacyjnych zwrotów akcji.

Po nadawaniu tempa w sesji SuperPole, mając zaledwie jedną setną sekundy przewagi nad Timmym Hansenem i ponownym uzyskaniu najlepszego czasu w pierwszych kwalifikacjach, Kristoffersson wypadł najgorzej w zapierającej dech w piersiach walce z Timmym i Niclasem Gronholmem w drugich kwalifikacjach, pozwalając Kevinowi Hansenowi na zajęcie pierwszego miejsca w łącznych wynikach po dwóch biegach.

Młodszy z braci Hansenów powtórzył to tempo w pierwszym półfinale, choć z trudem utrzymał za sobą Ole Christiana Veiby'ego. Trzeci był Rene Munnich. Natomiast broniący tytułu Kristoffersson odrodził się po słabym starcie w drugim półfinale i pokonał Timmy'ego Hansena i Gustava Bergstroma.

W finale po starcie Kristoffersson po raz kolejny nie prowadził w pierwszym zakręcie, podążając za ruszającym z pole position Kevinem Hansenem. Obaj odjechali od twardo walczących za ich plecami Veiby'ego i Timmy'ego Hansena.

Przez pierwsze dwa okrążenia Kristoffersson trzymał się zderzaka swojego rodaka, po czym zjechał na joker lap i chociaż potem Kevin próbował się bronić, to niesamowite tempo gwiazdy VW wystarczyło, aby odwrócić losy spotkania i przypieczętować 29 zwycięstwo w karierze.

- Czuję, że spędziliśmy większość dnia odrabiając straty, oprócz wygrania SuperPole, więc naprawdę fajnie, że wszystko się udało - powiedział Kristoffersson, który powiększył swoją przewagę na prowadzeniu w mistrzostwach do 11 punktów nad Timmym Hansenem. - To był ciężki dzień pod tym względem, a ja jestem winien ogromne podziękowania zespołowi za tak dobre przygotowanie do zawodów. Samochód spisywał się świetnie.

- Oszczędzałem opony na początku finału, żeby coś z nich jeszcze zostało, kiedy będę potrzebował przycisnąć, ponieważ wiedziałem, że będę miał tylko jedno okrążenie, żeby zrobić różnicę. Na szczęście ta taktyka się opłaciła, dzięki czemu udało mi się przejechać jedno z moich najlepszych kółek, jak do tej pory w ten weekend. Normalnie chciałbym już świętować, ale mając przed sobą kolejną rundę jutro, musimy pozostać skoncentrowani - dodał.

Dla Kevina Hansena drugie miejsce było doskonałą odpowiedzią na rozczarowujący początek kampanii trzy tygodnie temu w Norwegii, gdzie Szwedowi wyjątkowo nie udało się dotrzeć do finału, a starszy brat Timmy podążając za nim blisko, przeciął linię mety jako trzeci. Veiby był czwarty przed Bergstromem, który po raz pierwszy dostał się do finału.

W tym frustrującym dniu dla zespołu Construction Equipment Dealer Team Niclas Gronholm wycofał się z półfinału z powodu uszkodzenia drążka kierowniczego, a Klara Andersson nie była w stanie powtórzyć swojego porywającego tempa z rundy otwierającej sezon.

Przed niedzielną częścią zawodów Isak Sjokvist prowadzi po dwóch pierwszych kwalifikacjach w FIA RX2e.

Enzo Ides po dwóch biegach jest na czele tabeli w czwartej rundzie kampanii Euro RX1, przed liderem mistrzostw Antonem Marklundem, najszybszym w drugich kwalifikacjach. Trójkę kompletuje ulubieniec lokalnych kibiców Janis Baumanis. Marcin Gagacki jest jedenasty.

