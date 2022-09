Johan Kristoffersson mocno rozpoczął drugą odsłonę World RX of Portugal w miniony weekend plasując się na pierwszym miejscu po kwalifikacjach. W wyścigu progresywnym kierowca Volkswagena RX1e musiał uznać wyższość Kevina Hansena, natomiast w swoim półfinale był najszybszy.

W finale najlepiej ruszył Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1). Kristoffersson dostrzegł szansę zaatakowania go na drugim okrążeniu. W pierwszym zakręcie dość późno próbował wcisnąć się po wewnętrznej i w wyniku kontaktu wysłał rodaka w żwir.

Podczas gdy as Kristoffersson Motorsport utrzymywał się na czele stawki, a na przedostatnim okrążeniu odpierał szarżującego ataki Gronholma, został ukarany dziesięcioma sekundami za zderzenie z Hansenem.

Od samego początku niedzielnej części zawodów w Montalegre CE Dealer Team wyglądał znacznie lepiej niż 24 godziny wcześniej, chociaż przebita opona w pierwszych kwalifikacjach nie ułatwiła życia Gronholmowi. Fin jednak pokazał mocne tempo w swoim wyścigu progresywnym, a następnie zamienił piątą pozycję na starcie na zwycięstwo w półfinale, kiedy to zdołał przetrwać kontakt z Kevinem Hansenem, w wyniku którego doszło do uszkodzenia zawieszenia w Peugeocie Szweda.

W finale Gronholm postawił na strategię wczesnego zjazdu na joker lap, która mu przyniosła zdecydowane korzyści i chociaż Kristoffersson pojechał niesamowite przedostatnie okrążenie, wspomniana decyzja sędziów sprawiła, że to Fin stanął na najwyższym stopniu podium, po raz siódmy w karierze.

- Oczywiście nie lubię wygrywać w ten sposób - przyznał 26-latek. - Mieliśmy trochę problemów w pierwszych czterech rundach, ale tym razem poszło nam nieco lepiej.

- Od wyścigu progresywnego miałem dobre wyczucie samochodu i byłem przekonany, że z dobrą taktyką w finale powalczymy o podium - dodał. - Pod koniec popełniłem kilka błędów, a gdyby nie one sądzę, że dogoniłbym Johana. Wiem jak on się teraz czuje, ale z drugiej strony to wspaniałe dla CE Dealer Team i wszystkich partnerów, że oba nasze samochody są w czołowej trójce. Do tej pory mieliśmy ciężki sezon, ale wydaje mi się, że wreszcie jesteśmy na dobrej drodze.

Ole Christian Veiby powtórzy swoje drugie miejsce z soboty. Klara Andersson zajmując trzecią pozycję została pierwszą kobietą w historii World RX, która stanęła na podium. Timmy Hansen ostatecznie był czwarty. Kristoferssona sklasyfikowano na ostatnim miejscu.

Anton Marklund w Portugalii przypieczętował już swój trzeci tytuł mistrza Europy chociaż droga Szweda do chwały nie była prosta. Po zderzeniu z Janisem Baumanisem w sobotę, w finale po starcie zawodnik SET Promotion pojechał zbyt szeroko w pierwszym łuku, a trudności zostały spotęgowane jeszcze rzadkim błędem w jokerze.

Zdołał finiszować na czwartej pozycji, a z Baumanisem sklasyfikowanym na drugim miejscu, to mu wystarczyło, aby cieszyć się z końcowego triumfu. Natomiast Enzo Ide świętował swoje pierwsze zwycięstwo w rallycrossie, a Ulrik Linneann był drugi. Za sobą bardzo udane zawody ma Marcin Gagacki, który po raz pierwszy awansował do finału.

- Stanąłem na głowie żeby dostać się do finału - przekazał Gagacki. - Po finale, w którym dałem z siebie wszystko od startu do mety i po walce ostatecznie zająłem piąte miejsce. Cały zespół jechał ze mną ten finał. Wielkie dzięki, to historyczna chwila dla całej ekipy.

Dariusz Topolewski zakończył rundę Euro RX1 na dziesiątym miejscu w łącznych wynikach.

Wzruszony Kobe Pauwels spełnił „marzenie z dzieciństwa”. Zdominował rywalizację w Euro RX3 co pozwoliło mu sięgnąć po upragniony tytuł. Belgijski nastolatek zaprezentował doskonałą formę. W decydującej rozgrywce prowadził od startu do mety. Finiszował przed Damianem Litwinowiczem, który zanotował najlepszy występ w tym sezonie. Lokalnych kibiców uszczęśliwił Nuno Miguel da Costa Araujo kompletując czołową trójkę.

World RX of Portugal 2022 - Niedziela