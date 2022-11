Weekend Kristoffersona na Nurburgringu nie był bezbłędny. Otrzymał pięć sekund kary za ścięcie zakrętu w drugich kwalifikacjach, ale jak to często bywało w tym roku Szwed i tak był poza zasięgiem rywali.

Gdyby komuś było trzeba przypomnieć o powyższym, pokazał to chociażby w sesji SuperPole, w której był szybszy od najbliższego kierowcy o osiem dziesiątych sekundy, po czym wygrał dwie z trzech kwalifikacji, wyścig progresywny, swój półfinał, a następnie finał, podążając Volkswagenem RX1e.

Po wyjściu na prowadzenie po kilku pierwszych zakrętach finału, Kristoffersson ani razu nie był zagrożony, odnosząc swoją 35 wygraną w World RX.

- Za nami bardzo dobry weekend - przyznał Kristoffersson. - Rzecz jasna to ogromny wysiłek całego zespołu, wszystkich chłopaków i dziewczyn z KMS, którzy przez cały rok świetnie przygotowywali samochód. Każde zwycięstwo, które odnieśliśmy, było dla naszych lojalnych partnerów i wszystkich zaangażowanych w ten projekt, któremu mogę ufać i który daje mi pewność, że mogę cisnąć skupiając się wyłącznie na wykonaniu swojego zadania.

W finale Kevin Hansen wyłonił się z kurzu Kristofferssona na drugim miejscu przecinając linię mety przed Niclasem Gronholmem. Radość Szweda zmieniła się jednak w rozpacz, kiedy został zdyskwalifikowany z powodu naruszenia przepisów technicznych.

Gronholm został drugim wicemistrzem, za Kristofferssonem i Timmym Hansenem. Natomiast dostał się do finału dopiero po tym, jak jego koleżanka z zespołu Construction Equipment Dealer Team, Klara Andersson, która początkowo zakwalifikowała się do decydującej rozgrywki, została z niej wycofana na rzecz partnera, by ten mógł powalczyć o pierwszą trójkę w klasyfikacji rocznej.

Korzystając z okazji, 26-latek śmiało pojechał swoim jaskrawożółtym samochodem po zewnętrznej zakrętów numer dwa i trzy, tuż po starcie przeskakując z piątej na drugą pozycję i faktycznie na tej finiszując po dyskwalifikacji Hansena.

Timmy Hansen, który przez większość weekendu był najbliższym konkurentem Kristofferssona, stanął na trzecim stopniu podium. Ole Christian Veiby był czwarty.

Andersson niefortunnie została pozbawiona miejsca w finale po swoim najlepszym występie w World RX do tej pory. Po wygraniu pierwszego wyścigu w karierze w trzecich kwalifikacjach, w wyścigu progresywnym pewnie trzymała się za Kristoffersonem.

Debiutujący w ekipie Volkswagen Dealerteam Bauhaus - Gustav Bergstrom odpadł w półfinale, podobnie jak mistrz Euro RX1 Anton Marklund - debiutujący za kierownicą elektrycznego supercara.

Wydawało się, że Guerlain Chicherit w pierwszym starcie za kierownicą Lancii Delty Evo-e dotrze do finału, ale silne uderzenie w krawężnik na przedostatnim okrążeniu półfinału mocno uszkodziło zawieszenie w jego aucie.

W ostatniej rundzie Euro RX3, już wcześniej koronowany mistrz Europy - Kobe Pauwels, po nienajlepszym rozpoczęciu weekendu, wygrał finał. Do decydującego starcia najlepiej ruszył Jan Cerny, ale strategia wczesnego joker lapa przywróciła Pauwelsa do gry.

Kiedy na trzecim okrążeniu Cerny zjechał z joker lapa, znalazł się obok Pauwelsa. Jazda bok w bok sprawiła, że Czech zaliczył kontakt z bandą urywając przednie prawe koło w swojej Skodzie. Mistrz ERX3 wyszedł z tego bez szwanku i zapewnił sobie czwarty triumf w pięciu tegorocznych rundach. Na podium stanęli również Jens Hvaal i Damian Litwinowicz, który został wicemistrzem Europy.

