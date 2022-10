Johan Kristoffersson zwyciężył w finale pierwszej części Benelux World RX of Spa-Francorchamps, pokonując Kevina Hansena oraz Gustava Bergstroma. Wcześniej jednak, z wyjątkiem sesji SuperPole, nie zapisał na swoje konto żadnego z wyścigów.

W niedzielę natomiast, również po wygraniu sesji SuperPole, w której pojechał szybciej o jedną dziesiątą sekundy Timmy’ego Hansena (Peugeot 208 RX1e), Kristoffersson z przygodami zaliczył pierwsze kwalifikacje. Przebita prawa, tylna opona rozpadając się z upływem kolejnych okrążeń rywalizacji, wyrwała drzwi w jego Volkswagenie RX1e.

Ekipa Volkswagen Dealerteam BAUHAUS szybko uporała się z naprawą samochodu i Kristoffersson po zaciętej walce z Niclasem Gronholmem wygrał drugie kwalifikacje, a następnie swój wyścig progresywny.

Szwed pokonał potem rodaka Kevina Hansena (Peugeot 208 RX1e) w drugim półfinale, zapewniając sobie pole position w decydującej rozgrywce. W finale po podręcznikowym starcie rywale nie mieli z nim żadnych szans. Linię mety przeciął z przewagą prawie czterech sekund. Dzięki temu wynikowi rzecz jasna umocnił się na prowadzeniu w mistrzostwach świata. Ma 41 punktów przewagi nad Kevinem Hansenem na dwie podwójne rundy przed końcem kampanii.

- Trzeba być we właściwym miejscu o właściwym czasie i tak było z nami - cieszył się Kristoffersson po 33 triumfie w karierze minionej niedzieli. - Zespół podstawia mi doskonały samochód za każdym razem, gdy wyjeżdżamy na tor. Sporo pracowaliśmy nad poprawieniem naszych startów, ponieważ pierwszego dnia nie szło nam z tym najlepiej. To pomogło i nie przeciskaliśmy się na dojeździe do pierwszego zakrętu.

- Widziałem toczącą się walkę za moimi plecami, ale kiedy wypracowałem bezpieczną przewagę po prostu podążyłem do mety unikając kolejnych kapci - dodał. - Za nami bardzo dobry wyścig i cieszę się, że znów dzieliłem podium z Gustavem Bergstromem.

Gronholm w finale zajął drugie miejsce podkreślając regularne postępy formacji Construction Equipment Dealer Team. Bergstrom ponownie był trzeci w Volkswagenie RX1e obsługiwanym przez KMS, stajnię Kristofferssona.

Kevin Hansen finiszował jako czwarty. Ole Christian Veiby, choć nie ukończył finału z powodu uszkodzenia układu kierowniczego w jego VW, został sklasyfikowany na piątej pozycji.

Po raz kolejny mistrz świata z 2019 roku - Timmy Hansen wyglądał na gotowego do podjęcia walki z Kristofferssonem, ale uszkodzenie zawieszenia w Peugeocie, do którego doszło podczas jego półfinału sprawiło, że z awansem do końcowego starcia rozminął się o mniej niż pół sekundy.

World RX of Spa-Francorchamps 2022 - Euro RX1

Anton Marklund świętował swój trzeci triumf w mistrzostwach Europy dzięki dominującemu występowi w Euro RX1. Już z tytułem na koncie przypieczętowanym podczas poprzedniej rundy, podkreślił, że zasłużył na tegoroczne mistrzostwo.

Juha Rytkonen w swoim powrocie na rallycrossowy padok, w każdej sesji plasował się w czołówce, kończąc finał na drugim miejscu. Finiszował przed Janisem Baumanisem, któremu trzecia wizyta na podium w sezonie zapewniła wicemistrzostwo Starego Kontynentu.

W ostatniej tegorocznej odsłonie Euro RX1 towarzyszącej World RX, nie zabrakło Marcina Gagackiego. W sobotniej części zawodów problemy z silnikiem w Fordzie Fiesta RX sprawiły jednak, że nie wziął udział w obydwóch biegach kwalifikacyjnych. W trzecich zajął siódme miejsce, natomiast dalsza pozycja w wyścigu progresywnym nie pozwoliła mu awansować do półfinału. Tegoroczne mistrzostwa Europy zakończył na dziewiątym miejscu.

Dariusz Topolewski, który w tym sezonie wystartował w czterech rundach, został sklasyfikowany na 28 miejscu na koniec kampanii.

W belgijskiej rundzie RX2e finał wygrał Patrick O'Donovan

Kolejną odsłoną mistrzostw świata będzie World RX of Catalunya w terminie 29-30 października.

Video: World RX of Spa-Francorchamps 2022 - Euro RX1