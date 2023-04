Anton Marklund zdobył swój trzeci tytuł mistrza Europy w zeszłym sezonie, dodając go do swoich sukcesów w klasach TouringCar w 2012 roku i SuperCar w 2017 roku.

Trzy zwycięstwa w sześciu rozegranych wydarzeniach i żaden finisz niżej niż na czwartym miejscu w bardzo wyrównanej stawce pozwolił Szwedowi cieszyć się z końcowego sukcesu w Montalegre w Portugalii, na rundę przed finałem sezonu 2022, który także zdominował na torze Spa-Francorchamps.

Nie planując początkowo startów w Euro RX w tym roku, Marklund i SET Promotion doszli jednak do porozumienia i zobowiązali się do występów w nadchodzącej kampanii. Ostateczne szczegóły są jeszcze ustalane, ale rzecz jasna wszystko będzie przedstawione przed węgierską inauguracją mistrzostw w Nyirad w dniach 29-30 kwietnia.

- SET Promotion sprzedał nasz zwycięski samochód (Hyundai i20) z zeszłego roku, więc nie wyglądało na to, że będziemy coś robili w najbliższym czasie. Jednak wtedy Jussi [red. Pinomaki, właściciel zespołu] zwrócił się do mnie z pomysłem, który czułem, że będzie wyzwaniem, ale ciekawym do zrealizowania - ujawnił Marklund. - Nie ma na mnie żadnej presji związanej z tym nowym projektem, ale mam nadzieję, że nasze wspólne doświadczenie może przełożyć się na świetny sezon.

- Ostatni rok był bardzo pamiętny, mogąc rywalizować na najwyższym poziomie w każdy weekend. Wszyscy w tym zespole spisują się świetnie i dajemy z siebie 100 procent w każdej, nawet najdrobniejszej kwestii, ale co najważniejsze, nie zapominamy cieszyć się tym, co robimy. Duch w zespole zawsze jest dobry, nawet, gdy któryś wyścig okaże się trudniejszy. Na tej podstawie, liczę na przyjemny rok, w którym, miejmy nadzieję, będziemy mogli pokazać dobrą prędkość - dodał 30-latek.

Triumf Marklunda w 2022 roku oznaczał dziesiąty tytuł fińskiej formacji SET Promotion w Euro RX, czyniąc ją jedną z najbardziej utytułowanych stajni w historii rallycrossu.

- Ostatni rok był wyjątkowy - przyznał manager zespołu, Aleksi Koskinen. - Pracowałem z Antonem już wcześniej i myśleliśmy, że sezon może być dobry, ale oczywiście nie wiedzieliśmy dokładnie jak to się potoczy, dopóki nie rozpoczęliśmy rywalizacji. Z tą grupą chłopaków, których mieliśmy w formacji, atmosfera była fantastyczna i wszyscy genialnie ze sobą współpracowali, a Anton podkreślił, jak dobrym jest kierowcą.

- To wspaniałe, że będziemy kontynuowali starty w nadchodzącym sezonie, ale zajdzie też kilka zmian, które przedstawimy niebawem - dodał. - W Euro RX jest parę genialnych, oldschoolowych torów rallycrossowych i nie możemy doczekać się pierwszej rundy na Węgrzech, aby zobaczyć jak sobie poradzimy w mocnej stawce.

