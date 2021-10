ESmotorsport został założony przez byłego kierowcę rallycrossowego Ernestasa Staponkusa, który rywalizował z najlepszymi w kategorii Euro RX Super1600 i zdobył podium w Niemczech w 2014 roku, zanim odwiesił kask dwa lata później, aby skupić się na założeniu zespołu, który teraz nosi jego inicjały.

Litewska ekipa po raz pierwszy wystartowała w World RX w 2019 roku, z Kevinem Abbringiem za kierownicą Skody Fabii. Wtedy jego najlepszymi wynikami były czwarte miejsca w Norwegii i Szwecji. W Rydze w zeszłym roku ich auto poprowadził Reinis Nitišs.

W sezonie 2021 zespół wystawiał Andreasa Bakkeruda i Jānisa Baumanisa w Euro RX1, Łotysz wygrał na ojczystej ziemi w zeszłym miesiącu, a Norweg na Spa-Francorchamps świętował zdobycie mistrzostwa. Głównym celem ekipy od pewnego czasu jest jednak przygotowywanie się do elektrycznej ery World RX, która nastąpi od przyszłego roku.

ESmotorsport dołącza do potwierdzonych Kristoffersson Motorsport i ALL-INKL.COM Muennich Motorsport.

Na przyszłoroczne mistrzostwa dla zespołów będzie przygotowanych czternaście elektrycznych pakietów przez austriacką firmę Kreisel Electric, dla samochodów RX1e.

- Po długich wewnętrznych dyskusjach, jesteśmy podekscytowani mogąc potwierdzić, że ESmotorsport wejdzie do World RX w 2022 roku - oświadczył Robertas Maneikis. - Jeszcze kilka lat temu wydawało się to niewyobrażalne, że będziemy mieli do czynienia z taką ewolucją w rallycrossie, ale oto jesteśmy, z jaśniejszą przyszłością tuż za rogiem i jesteśmy podekscytowani, że możemy być małą częścią tej wielkiej przemiany.

- Wyniki, które udało nam się osiągnąć w Euro RX1 w tym sezonie rozpaliły w nas nowy ogień do walki wśród najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych zawodników na świecie w przyszłym roku i choć nie będzie to łatwe, jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie - dodał. - Wierzymy, że nowy promotor wraz z FIA, Kreisel i innymi zespołami wykonują fantastyczną pracę, szukając sposobów na rozwój w kontekście sezonu 2022, a Ernestas Staponkus jest zachwycony decyzją, aby uczynić mistrzostwa bardziej zrównoważonymi, nie wspominając o niesamowitych nowych bestiach RX1e. Szczęki na pewno opadną, gdy ludzie zobaczą te samochody na torze...

