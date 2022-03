Hansen Motorsport, jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii rallycrossu, jest w czołówce od czasu, gdy założyciel i dyrektor ekipy Kenneth Hansen zdobył pierwszy z czternastu tytułów Mistrza Europy w Rallycrossie w 1989 roku.

Trzy mistrzostwa świata w klasyfikacji zespołów, to ostatnie zdobyte w zeszłym roku, świadczą o kalibrze szwedzkiej stajni. W sezonie 2021 jeżdżący w ich barwach Timmy Hansen toczył zacięta walkę o tytuł aż do ostatniej rundy sezonu. Ostatecznie musiał uznać wyższość Johana Kristofferssona.

29-latek powróci w nadchodzącej kampanii, a partnerować mu będzie ponownie młodszy brat, również odnoszący zwycięstwa w World RX, Kevin Hansen. Szwedzkie rodzeństwo zasiądzie za kierownicą elektrycznych supercarów, opartych na poprzednio używanej platformie Peugeot 208, ale przeprojektowanej tak, aby zaadaptować elektryczny układ napędowy austriackiej firmy Kreisel Electric, generujący 500kW i 880Nm.

Obecnie trwają jeszcze prace rozwojowe nad nowymi samochodami, w bazie Hansen Motorsport w Götene.

- Poczyniliśmy ogromną inwestycję w kontekście FIA World Rallycross Championship, z planem na wiele lat. To największa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Jest to dla nas wszystkich coś nowego i bardzo ekscytującego. Czujemy się trochę jak wtedy, gdy po raz pierwszy podjęliśmy się startów w rallycrossie wystawiając auto z napędem na cztery koła w 1993 roku. Nie wiedzieliśmy wtedy wielu rzeczy, a wraz z przejściem na technologię elektryczną pojawiło się wiele tematów, o których teraz uczymy się od podstaw - powiedział Kenneth Hansen.

- To bardzo pokrzepiające, że możemy skupić się na czymś tak nowym, z niektórymi ludźmi, z którymi pracujemy od wielu lat i kilkoma nowymi osobami, które również nas inspirują. Jest tu naprawdę dużo świeżej energii - dodał. - Czołowi zawodnicy w World Rallycross należą do najlepszych kierowców na świecie, a to, że moi i Susann synowie, Timmy i Kevin, są częścią tej grupy i zdecydowali się jeździć w barwach naszego zespołu, jest bardzo wyjątkowe.