Nowe wyzwanie Litwinowicza

Nowa seria wyścigowa, nowy zespół i w końcu nowy samochód to wspaniały prezent na dzień dziecka dla Litwiniowicza. Cykl FIA EuroRX składa się z pięciu rund- jak zapowiada promotor możliwe, że uda się, aby wszystkie rundy odbyły się z obecnością kibiców. Cykl startuje w Hiszpanii, potem towarzyszyć będzie wszystkim klasą Mistrzostw Świata na legendarnym torze w Holjes (Szwecja), w pierwszy weekend września zawita do Loheac (Francja) znanego z 70 tysięcy kibiców. W październiku odbędą się dwie kolejne rundy na Spa (Belgia) oraz z finałem w portugalskim Montalegre.

- Wspaniały prezent na dzień dziecka! Po kilku latach w Polsce i kilku rundach CEZ będzie to dla mnie nowe doświadczenie. Nie mogę doczekać się pierwszych testów nowego auta oraz pierwszej rundy na torze w Barcelonie. Nowe tory, nowy samochód, nowi przeciwnicy to na pewno duże wyzwanie i tak naprawdę dopiero po kilku rundach będę mógł gdzie jesteśmy w stawce. Cieszę się, że mam wspaniały zespół szybkie auto oraz partnerów, którzy będą mnie wspierać w tym roku. Do zobaczenia na torach w Europie - powiedział Liwtinowicz.

Poznaniak wsiada do znanego z wielu z podiów i tytułów mistrzostw Europy Audi S1 zbudowanego przez jeden z najlepszych zespołów w klasie RX3 – Volland Racing i ambasadora Audi Rolfa Vollanda. Ponad 250 konne Audi zaprezentowane właśnie dziś w Poznaniu obsługiwać będzie wielokrotny partner techniczny Damiana - zespół Tomasza Skinder FF-Sport. Głównym sponsorem polskiego teamu została firma Onyx.

Kalendarz EuroRX RX3:

1. 23-24.07.2021 Barcelona (Hiszpania)

2. 20-22.08.2021 Holjes (Szwecja)

3. 03-05.09.2021 Loheac (Francja)

4. 09-10.10.2021 Spa (Belgia)

5. 23-24.10.2021 Montalegre (Portugalia)

