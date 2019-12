Projekt E to współpraca między STARD (Stohl Advanced Research and Development) oraz IMG, organizatorem FIA World Rallycross Championship.

Elektryczna seria będzie towarzyszyła World RX podczas wybranych rund europejskich.

Postęp elektryfikacji w sporcie motorowym nabiera tempa, a Holten Motorsport AS jako jedni z pierwszych zdecydowali się na przystąpienie do nowych mistrzostw. Seria będzie bazowała na elektrycznym samochodzie rallycrossowym w nadwoziu Fiesty.

Kierownikiem projektu Holten Motorsport jest Nils Reimers, reprezentujący własną firmę inwestycyjną - Ing Nils Reimers AS (INR), większościowego udziałowca zespołu.

Szefem zespołu jest Svien Bjarte Holten. Na razie nie podano kierowców.

- Oficjalna prezentacja Projektu E realizowanego przez STARD i IMG odbyła się zaledwie kilka tygodni temu, ale już dostrzegamy zainteresowanie zespołów przygotowujących się do tego nowego przedsięwzięcia - powiedział Michael Sakowicz, dyrektor zarządzający STARD. - Cieszymy się, że Holten Motorsport jest pierwszym zespołem, który oficjalnie ogłosił swój udział. Projekt E już jest. Nie są to rozmowy z dwuletnim wyprzedzeniem - można już kupić pakiet i ścigać się w 2020 roku.

- Podczas ostatniego spotkania w Wiedniu byliśmy w stanie zapewnić zespołowi Holten AS możliwość sprawdzenia samochodu. Nie możemy już doczekać się współpracy z Holten AS jako naszym klientem na drodze do nowej ery wyścigów - dodał.

Projekt E rozpocznie się od rundy na torze w SPA w dniach 16-17 maja. Potem na kierowców czeka Norwegia (13-14 czerwca). Lipcowa runda (18-19) nie została jeszcze potwierdzona. Na początku sierpnia rywalizacja rozegra się na Nurburgringu, a mistrzostwa zakończą zawody w Rydze (19-20 września).