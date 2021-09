Pomimo oficjalnego przejścia na emeryturę w 2018 roku, były mistrz wystąpił jednorazowo w 2019 roku na torze Spa, a rok później wystartował w pełnym sezonie dla zespołu EKS JC, którego jest współwłaścicielem. Szwed wtedy wypełnił miejsce w ekipie ze względu na pandemię koronawirusa.

Ekstrom wystąpi jednorazowo w barwach ALL-INKL.COM Munnich Motorsport i będzie rywalizował przeciwko własnemu zespołowi. Jego partnerem będzie dwukrotny mistrz serii DTM, Timo Schneider.

- Jestem bardzo podekscytowany wyjazdem do Rygi. Bardzo lubię tam się ścigać, a będzie tam dużo jazdy.

- Samochody World RX Supercar to najlepsze przygotowanie do wyścigów, w których aktualnie biorę udział. 600 koni mechanicznych i moment obrotowy prawie 1000 Nm sprawiają, że to najszybsze samochody, w których można jeździć i przygotować się na finał sezonu Pure ETCR i nadchodzące wyścigi Extreme E.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć trofeum dla zespołu ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, ponieważ walczą od dawna i naprawdę na to zasługują. W ten weekend mamy dwie szanse na osiągnięcie tego celu.

Timo Scheider, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Seat Ibiza Photo by: Red Bull Content Pool