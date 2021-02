Wcześniejszy promotor - firma IMG, która mocno rozruszała WorldRX, liczyła na jeszcze większy rozwój wraz z elektryfikacją serii. Spodziewano się przyciągnięcia wielu producentów, którzy zainwestowaliby spore sumy pieniędzy w taką formę mistrzostw.

Tak się jednak nie stało. Menadżerowie IMG zaryzykowali, ale nie mogli przekonać producentów co do swoich planów. Do tego po sezonie 2020 sami zrezygnowali z prowadzenia mistrzostw.

Od tego czasu FIA gorączkowo szukała nowego promotora dla Rallycrossowych Mistrzostw Świata. Rallye-Magazin informuje, że federacja osiągnęła ostatecznie porozumienie z WRC Promoter GmbH, które dotyczy również mistrzostw Europy. Nieoficjalnie, umowę podpisano na 2021 rok, ale obie strony dążą do długotrwałej współpracy.

Wg prowizorycznego kalendarza, World RX 2021 ma liczyć dziesięć rund. Sezon 2021 będzie pierwszym dla elektrycznej kategorii FIA RX2e. Elektryfikacja najwyższej klasy RX1 została przesunięta na 2022 rok.