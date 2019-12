Siedem rund RX2 International Series

Podobnie jak w tym roku rywalizacja rozpocznie się w połowie kwietnia w Hiszpanii na Circuit de Barcelona-Catalunya. Kierowcy pozostaną na Półwyspie Iberyjskim na drugą rundę, którą zaplanowano na początku maja w Portugalii na Circuito Internacional de Montalegre, gdzie kierowcy RX2 jeszcze nie mieli okazji się ścigać, ale był w kalendarzu poprzednika serii: RX Lites.

Następnie zawodnicy pojadą trzeci raz do Norwegii do Hell, gdzie będą rywalizować w dniach 13-14 czerwca. 4-5 lipca to kontynuowanie skandynawskich zmagań, czyli wizyta w Szwecji w Holjes. Na początku sierpnia zaplanowano rywalizację na niemieckim Nurburgringu. Końcówkę sezonu utworzą francuskie Loheac (5-6 września) i Kapsztad w RPA (14-15 listopada).

- Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania kalendarza RX2 2020. Uważamy, że stanowi idealną mieszankę między korzeniami i przyszłością rallycrossu. Hell, Holjes i Loheac nie wymagają prezentacji. To legendarne tory. Z przyjemnością wrócimy także do Montalegre, które było w kalendarzu RX Lites. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na debiut na Nurburgringu. Barcelona była udaną rundą w tym roku, a Kapsztad stanowi spektakularne tło finału sezonu od 2017 roku - mówił Andreas Eriksson, dyrektor zarządzający serią.